Egypte: Entretien téléphonique Al-Sissi-Macron

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu, vendredi soir, un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron avec qui il a examiné des dossiers d'intérêt commun, et les moyens d'affermir la coopération bilatérale tous azimuts, a rapporté le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Les deux chefs d'Etat ont également procédé à un échange sur les récents développements régionaux et ont convenu de la concordance des positions et intérêts des deux pays concernant la situation dans la Méditerranée orientale, ajoute le porte-parole.

MM. Al-Sissi et Macron ont à cet égard rejeté les agissements et l'escalade qui portent atteinte aux intérêts des pays de cette région méditerranéenne. Ils ont souligné que la sécurité et la stabilité régionale étaient une priorité qui exige une coordination et la solidarité de l'Egypte et de la France.

S'agissant de la crise libyenne, les deux dirigeants ont affirmé la position stable de leur pays concernant le soutien du processus politique et rejeté les ingérences extérieures et des milices armées. Ils ont salué toute démarche positive s'inscrivant dans le cadre des efforts "constructifs" de la communauté internationale afin de réaliser une accalmie et un règlement pacifique en Libye, y compris la "Déclaration du Caire" qui s'accorde avec la conférence de Berlin sur la paix.

Les deux Présidents de la République ont en outre insisté sur l'importance d'intensifier la coordination entre leur deux pays pour soutenir le Liban, gouvernement et peuple, par tous les moyens possibles, afin de lui permettre de surmonter les contrecoups catastrophiques de l'explosion au port de Beyrouth. A ce sujet, ils ont souligné l'importance d'aider le Liban à faire face aux défis économiques et politiques.

MM. Al-Sissi et Macron sont également tombés d'accord sur la nécessité de relancer les négociations entre Israël et la Palestine afin de parvenir à un règlement juste et globlal de la cause palestinienne conformément aux références de la communauté internationale.