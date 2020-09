Congo-Brazzaville: Musique - Levyson signe "Na lela"

Ex-sociétaire de Z1 International, d'Extra Musica, et cofondateur d'Extra Musica Nouvel Horizon, Levyson, de son vrai nom Lévy Dick Moukoulendé, conduit désormais seul sa barque depuis quelques mois.

Celui qui se surnomme également Charisma-Enigma est devenu un véritable phénomène médiatico-culturel depuis un moment, après avoir claqué la porte de l'ensemble musical Extra Musica Nouvel Horizon dont il a pourtant été le principal porte-étendard. C'est lui qui avait pris le leadership lors de la fronde ayant conduit au départ de la majorité des artistes d'Extra Musica.

Deux mois après son départ de Nouvel Horizon, Levyson est vite revenu avec un single détonnant qui dégage une certaine maturité artistique et montre clairement son ouverture vers des horizons et des sentiers où l'on ne l'attendait pas.

Personne ne pourrait dire qu'il l'attendait dans un registre autre que celui de la rumba ou du ndombolo authentique. Surtout lorsqu'il partage la chanson " Na lela " avec Sheryl Gambo, artiste New Afro Soul dont la voix et la technique de chant ont permis de décrocher cinq tam-tams d'or et l'Award de la Créativité et du Public de Beyond Music, fondation cofondée par la star américaine, Tina Turner. « Levyson est la preuve que les orchestres c'est bien, mais ils étouffent parfois le talent de certains artistes. Seul, on voit comment il parvient non seulement à surprendre artistiquement, mais aussi il faut voir comment est-ce qu'il utilise avec intelligence les réseaux sociaux pour communiquer », déclare O'brian Wallace, professionnel de l'événementiel.

L'intéressé s'en explique sans détour lorsqu'il affirme : « J'ai quitté Extra Musica Nouvel Horizon dont je suis un des principaux fondateurs parce que j'ai décidé de faire une carrière solo qui me permette d'explorer de nouveaux sentiers musicaux. J'ai eu le sentiment que le tempo dans lequel j'évoluais jusque-là me limitait énormément dans ma créativité. Je n'allais quand même pas passer ma vie à faire des vocaux dans des chansons que nous nous partageons à six. De fait, ce maxi single me permet de montrer ce dont je suis capable artistiquement. C'est aussi ma façon de faire évoluer notre musique qui s'essouffle année après année à cause de la monotonie. »

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'en ayant fait le choix, en première, de présenter au public une chanson sortie des sentiers battus, Levyson a clairement opté pour une réorientation de sa carrière. Il promet de surprendre les mélomanes avec des chansons afrobeat et la rumba authentique. « J'ai opté pour une musique ouverte à l'international avec une assise congolaise », poursuit-il. Ce maxi single de six titres fera sûrement parler de lui dans quelques mois. Les amoureux de la musique n'en demandent pas tant.