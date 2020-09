Guinée: Formation des agents de zone à la SEG - Patrice Pépé Loua mise sur l'avenir

L'élan de changement enclenché par la direction générale de la SEG sous le leadership de Patrice Pépé Loua continue de surprendre plus d'un. Dès sa prise de service, le nouveau DG de la SEG a misé sur la valorisation des ressources humaines. C'est dans ce cadre qu'une séance de formation a été organisée à l'attention des agents de zone de la société.

Cette formation dirigée par Ouo Ouo Kolémou, directeur de la formation et de l'orientation professionnelle a duré une semaine. Ce sont au total 14 agents de zone qui ont bénéficié de cette formation sur les 100 retenus pour Conakry.

Prenant la parole á l'occasion de la cérémonie de clôture organisée ce samedi 12 septembre 2020, le directeur de la formation et de l'orientation professionnelle Ouo Ouo Kolémou a donné les raisons de l'organisation de cette formation et évoqué certains sujets débattus. « Je tiens tout d'abord à remercier la direction générale qui a bien voulu organiser cette séance de formation. Cela dénote à suffisance la volonté de notre directeur général à faire de cette société une société de référence en matière de desserte en eau potable.

En ce qui concerne cette formation, ce sont 14 agents de zone qui ont bénéficié de la formation sur les 100 choisis à Conakry. Au cours de cette formation, nous avons tenu à présenter la SEG aux agents, á expliquer la mission de celle -ci car la plupart d'entre eux sont nouveaux

Pendant cette semaine, nous les avons expliqué comment on fait et comment on distribue les factures. Car cela obéit à des règles et à des principes. L'agent de zone doit être un modèle, car il est le représentant direct de la direction au niveau de sa zone.

Ils ont été également outillés sur le fonctionnement des compteurs. Et à l'issue de la formation, nous avons fait une évaluation. Cette démarche nous a permis de comprendre que cent pour cent des participants ont maîtrisé ce, pourquoi ils sont là ». Poursuivant son intervention, monsieur Koulemou a précisé que cette formation se poursuivra sur l'ensemble des agences pour tous les agents de zone.

Après, ce fut au tour de Kaba Hussein, porte-parole des bénéficiaires de la formation de prendre la parole pour exprimer leurs remerciements et félicitations á la direction générale : « au nom de mes collègues, j'exprime nos sincères remerciements à la direction générale pour cette belle initiative. Nous profitons également de cette occasion pour vous féliciter monsieur le directeur général pour la confiance du chef de l'État, Professeur Alpha Condé qui vous a nommé au poste de directeur général de cette société. Nous vous félicitons aussi pour les réformes engagées dans le cadre de la bonne marche » Ensuite, le porte-parole des récipiendaires a tenu à rassurer la direction Général de mettre en pratique avec la plus grande détermination de cette formation. « Nous vous réaffirmons notre engagement à accomplir avec détermination notre mission afin de permettre sans doute á l'entreprise d'améliorer son chiffre d'affaires afin de lui permettre de disposer les moyens nécessaires pour lui permettre de faire face á ses obligations et de prospérer », a promis Kaba Hussein.

Pour sa part, après avoir écouté les interventions des uns et des autres, le numéro 1 de la SEG s'est réjoui de la qualité de la formation et a loué le potentiel intellectuel des formateurs : « je tiens á remercier le formateur et son équipe et féliciter les bénéficiaires de cette formation pour l'intérêt qu'ils ont accordé à celle-ci. Nous avons tous écouté les différentes interventions. Mais tous ceux qui ont été attentifs savent que le programme étalé ici correspond au basique des programmes de formation, surtout en ce qui concerne le secteur de l'eau et même de l'électricité. Aujourd'hui, je me sens satisfait pour la décision que j'avais prise de mettre les hommes qu'il faut á la place qu'il faut même si certains avaient contesté mes choix, des journalistes y compris. Ce formateur qui est devant nous aujourd'hui est non seulement formateur de la SEG mais ,il a été aussi formateur á l'association africaine de l'eau. Hier, ce même monsieur était directeur commercial de Conakry, et avant il a travaillé á la production. Donc c'est pour vous dire que nous ne faisons rien au hasard á la SEG ».

Poursuivant son intervention, le DG de la SEG a évoqué les valeurs qui caractérisent la SEG, à savoir l'aspect social, le professionnalisme, et le sens du service public. « A la SEG, nous sommes une famille, nous partageons nos joies et nos peines. Cela est une valeur connue .A cette valeur, s'ajoute le professionnalisme de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nos cadres, nos techniciens, nos agents ont tous les compétences requises pour faire bien leur boulot. C'est pourquoi, cette dynamique de formation va continuer pour parfaire davantage cette valeur. L'autre valeur á la SEG, c'est le sens du service public, nous sommes une société sensible et névralgique. Donc le moindre acte peut se répercuter sur l'ensemble de la vie de la nation. C'est pourquoi, je vous demande, vous agents qui sont les représentants directs de la direction dans vos localités respectives de respecter le client et d'avoir des comportements conséquents>> a plaidé Patrice Pépé loua

Parlant de la curiosité de certains sur la façon dont l'eau est fourni le DG de la SEG a été clair : « aujourd'hui notre souhait, c'est de donner de l'eau á toutes les populations guinéennes. Mais les gens doivent comprendre que cela nécessite des gros investissements et que même si nous avons tous les moyens, il y aune question de temps et de procédure. Car il y a des équipements si on les commande, la livraison peut prendre jusqu'à un mois .Donc dans ce cas si quelqu'un vous dit qu'il pourra vous donner l'eau en une semaine il vous aura menti »

Dans la même lancée, Patrice Pépé Loua a affirmé qu'en attendant des gros investissements dans le secteur, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Notamment la réparation des fuites d'eau et la lutte contre les fraudes qui pourront à coup sûr améliorer grandement la desserte en eau potable

A noter qu'à l'instar d'autres changements amorcés par la Direction Générale, cette campagne de formation se poursuivra aussi longtemps que cela est nécessaire pour l'ensemble des cadres et travailleurs de la société des eaux de Guinée