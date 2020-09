Ile Maurice: Ashok Subron estime la foule de Mahebourg à 50 000 personnes

Ashok Subron, syndicaliste et fondateur Kolektif Konversasyon Solider, a estimé à 50 000 personnes la foule présente lors du rassemblement de Mahebourg aujourd'hui samedi 12 septembre.

Le syndicaliste est d'avis qu'en se basant sur les deux rassemblements, à Port Louis, puis à Mahebourg, on peut conclure que Maurice est en état de mobilisation permanente.

Commentant le rassemblement d'aujourd'hui à Mahebourg, il a déclaré : «Il y a une chanson intitulée 'The people united will never be defeated'. Aujourd'hui, les Mauriciens se sont montrés solidaires contre vents et marées. La marche a commencé sur ce même lieu du drame écologique de Wakashio. On était tous là en force et plus dynamiques que jamais.»

Le syndicaliste affirme qu'il y a eu certes des tentatives pour créer une division communale mais sans succès. Le peuple a le ras-le-bol d'un gouvernement qui leur fait la sourde oreille.

«Nous demandons des changements drastiques et immédiats qui sont dans l'intérêt du peuple. Il y a une contestation systématique de notre système d'antan. Notre objectif est d'amender la Constitution afin d'inclure le droit de la nature, le droit social et le droit économique. C'est un grand pas vers le mauricianisme», explique-t-il.