Cote d'Ivoire: Yaya Touré - L'Ivoirien ne pense pas à la retraite et veut un dernier challenge

L'ancien milieu de terrain de Manchester City ambitionne un dernier challenge à 37 ans. En France, en Italie ou en Angleterre.

Yaya Touré n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. L'Ivoirien n'a plus joué de match officiel depuis la défaite contre Nantong Zhiyun (2-1), soit depuis presque dix mois. Le joueur ne cache toutefois pas son envie de rejouer. L'infatigable Yaya Touré à la recherche d'un dernier défi. Âgé de 37 ans, il n'est pas décidé à raccrocher les crampons. Après avoir fait un appel de pied à l'Angleterre l'Ivoirien fait les yeux doux à l'Italie

« Ma carrière ne durera pas éternellement, mais je sais qu'il me reste encore une ou deux saisons, a avoué l'Ivoirien à Tuttomercato. Je ne savais pas à quel point jouer au football me manquerait. L'énergie, les vestiaires, l'esprit d'équipe et le sentiment que vous ressentez lorsque vous gagnez des matches me manquent. Je me renseigne pour obtenir mes diplômes d'entraîneur mais j'ai toute ma vie pour emprunter cette voie. Si j'arrête de jouer maintenant, alors que je me sens encore en forme, je le regretterai toujours. »

Il a ajouté: « J'aimerais jouer en Italie, comme je n'ai jamais joué là-bas auparavant, mais peut-être aussi en France ou en Angleterre, où j'ai de bons souvenirs. Je serai prêt à relever tous les défis que la Serie A me propose. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de football. Je veux jouer parce que je sais que je peux encore jouer. »

L'appel de pied de l'ancien de l'AS Monaco et du FC Barcelone est lancé, avis aux amateurs désormais.