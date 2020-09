Afrique du Nord: Dialogue inter-libyen - Message de reconnaissance à SM le Roi du Premier ministre de la Dominique

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre de reconnaissance et de soutien du Premier ministre du Commonwealth de la Dominique, M. Roosevelt Skerrit, pour l'engagement constant du Royaume en faveur d'une résolution pacifique du conflit en Libye.

"L'organisation récemment du Dialogue Libyen le 6 septembre 2020, visant à consolider le cessez-le-feu du 20 août 2020 et à faciliter les négociations entre les parties libyennes opposées, a constitué une relance historique du processus politique en Libye", écrit M. Skerrit dans ce message.

"Le gouvernement du Commonwealth de la Dominique reconnait la neutralité et la diplomatie active démontrée par le Royaume du Maroc tout au long de la crise en Libye, et affirme son soutien continu au gouvernement du Maroc pour sa position ferme et constante sur le besoin de parvenir à une solution politique plutôt que militaire au conflit libyen", a souligné le Premier ministre de la Dominique.

M. Skerrit a relevé que ce soutien repose sur la conviction que les voies pacifiques telles que les négociations et le dialogue sont les plus à même de favoriser le règlement des conflits ainsi que l'adhésion de la Dominique au principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats souverains.

S'exprimant en son nom personnel et au nom des gouvernement et du peuple de la Dominique, M. Skerrat a affirmé que le Royaume du Maroc s'illustre comme un "havre de paix dans la région".

"Plus important encore, les efforts de médiation pour la paix déployés par Votre gouvernement sont susceptibles d'ouvrir à la région des perspectives renouvelées pour une stabilité politique et économique plus durable à même d'alléger les souffrances du peuple libyen et promouvoir davantage la capacité de favoriser une paix, une sécurité et une stabilité accrues dans les régions du Maghreb et du Sahel", conclut le message du Premier ministre de la Dominique.