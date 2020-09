Congo-Brazzaville: Santé - Deux cent cinquante-six médecins congolais regagnent le pays

Le Premier ministre chef du gouvernement, Clément Mouamba, a rassuré, le 11 septembre à Brazzaville, l'intégration à la profession de santé des finalistes congolais venant de Cuba.

Accueillie par une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre, la première vague arrivée compte deux cent cinquante-six médecins, six techniciens d'électro-médecine et quatre spécialistes.

« Aguerris des connaissances, vous êtes des perles rares. Que votre immersion, votre insertion dans le pays soit la plus régulière possible. Jeunes que vous êtes, vous ne devez pas être cloisonnés, car l'Etat a la possibilité de continuer à vous former », a indiqué le Premier ministre, Clément Mouamba.

Les docteurs Smachel Dzenguélé, Dimy Alicia et Sahara Muriel ont livré à la presse : « De retour au pays, nous allons contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et nous préoccuper à soigner les malades », et à l'autre de poursuivre : « Pour ma part j'interpelle les autorités du pays à œuvrer pour le changement des mentalités du corps soignant », et au troisième d'ajouter : « Les autorités doivent aussi mieux équiper en matériel et en appareils médicaux nos hôpitaux ».

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean Richard Bruno Itoua, s'est dit déjà confiant « du renforcement de notre système national de santé publique ». L'envoi de ces étudiants à Cuba, en 2013, est un engagement politique du Congo. Le Premier ministre chef du gouvernement a également commenté la coopération entre le Congo et Cuba : « La formation de ces étudiants est une décision concrète d'une politique de santé annoncée. Nous remercions les autorités de Cuba d'avoir assuré cette formation dans les conditions optimales. Une coopération que nous devons consolider, et le Congo reste un partenaire fiable ».

Prélude à l'arrivée de ces finalistes en santé, toutes les conditions sanitaires ont été réunies pour leur garantir un bon retour au pays. Une simulation du circuit retenu de leur accueil à l'aéroport Maya-Maya : visiter le site d'hébergement dans la commune de Kintélé ; s'assurer des préparatifs des équipes de lutte contre la Covid-19 et des autres dispositifs sanitaires par le ministre de l'Enseignement supérieur.

Le Premier ministre chef du gouvernement, Clément Mouamba, a affirmé que les étudiants testés négatifs et ayant des parents à Brazzaville vont rentrer chez eux. Par contre d'autres n'ayant pas de parents à Brazzaville seront pris en charge par l'Etat.