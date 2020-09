Algérie: COA - L'assemblée élective aura lieu dans la sérénité

Alger — Le Comité Olympique et sportif algérien (COA) a rassuré, vendredi dans un communiqué, que l'assemblée générale élective de samedi 12 septembre, prévue à son siège sera déroulera dans la sérénité la plus totale et le respect de toutes les dispositions édictées en mesures prudentielles sanitaires, prises pour la circonstance.

"Le COA a pris toutes les mesures sanitaires nécessaires pour le déroulement et la réussite de son AG élective, y compris le test rapide de sérologie", a indiqué l'instance olympique, à l'intention des membres de l'AG et répondant à la demande de report du candidat à l'élection, Sid Ali Lebib.

Le candidat à la présidence du COA, Sid-Ali Lebib a demandé vendredi le report sine die de l'AGE à une date ultérieure, en raison de "l'absence des conditions sanitaires" pour son déroulement. Il a mis en cause l'exiguïté de la salle ou se dérouleront les élections, ce qui ne permet pas, a-t-il dit, " d'assurer la sécurité sanitaire des participants, conformément aux dispositions régissant les mesures préventives du Covid-19".

Dans son communiqué adressé à l'APS, Sid Ali Lebib a ajouté: "faute quoi, je me trouve contraint de considérer que ma candidature ne peut être engagée pour cautionner une démarche qui souffre de la sérénité nécessaire pour la réussite de ce rendez-vous".

En réponse à cette menace de retrait, le Comité olympique et sportif algérien (COA) s'est dit étonné et surpris quant à la substance du contenu de la lettre du candidat Sid Ali Lebib. "Comme à votre habitude, et à chaque Assemblée générale élective, vous invoquez des motifs fallacieux pour justifier, auprès de l'opinion publique et sportive algérienne, votre retrait, à la dernière minute. Les valeurs démocratiques et le choix souverain nous dictent, à tous, le respect de la libre expression des membres de l'assemblée générale, compose d'honorables personnalités et d'authentiques champions ", lit-on dans le communiqué de l'instance olympique.

Enfin, le COA a tenu à rappeler, que le candidat avait déposé personnellement sa candidature et avait été informé et clairement notifié sur son invitation, du lieu exact du déroulement de l'assemblée 15 jours avant la date de sa tenue au siège qu'il connait depuis si longtemps.