Algérie: Le peuple algérien appelé à voter "massivement" l'amendement constitutionnel

Alger — Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a appelé, samedi, le peuple algérien à voter "massivement" l'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre.

Dans une brève allocution à l'issue du vote du texte de loi portant amendement de la Constitution par les membres du Conseil lors d'une séance plénière en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Goudjil a salué le choix par le Président de la République de la date du 1er novembre pour soumettre ce projet au vote, appelant le peuple algérien à "voter massivement, car il s'agit de la Constitution de tous les Algériens qui doivent être mobilisés pour ce rendez-vous historique".

Après avoir salué "le soutien apporté par l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), au Hirak populaire", M. Goudjil a affirmé que "l'Algérie est visée de l'étranger et plusieurs tentatives récurrentes d'ingérence sont enregistrées".

Par ailleurs, la Commission des Affaires juridiques et administratives du Conseil a estimé, dans son rapport lu lors de la séance de vote, que ce projet de loi "traduit véritablement la volonté du Président de la République d'asseoir les bases d'une nouvelle République qui réponde aux aspirations du peuple algérien et qui soit basée sur une Constitution consensuelle, d'autant que ce projet avait fait l'objet d'un large débat et donné lieu à nombre de propositions de la part de partis politiques et de personnalités nationales, mais aussi de la part de compétences académiciennes, d'organisations professionnelles, syndicales et estudiantines et d'organisations de la société civile et de journalistes.

Après avoir salué "tous les efforts consentis par le Président de la République pour l'édification de la nouvelle République", la Commission a invité l'ensemble des citoyens à "se mobiliser et à participer massivement pour faire du 1er Novembre une fête nationale digne de la grandeur de l'histoire de l'Algérie et de la Révolution, et pour asseoir des bases solides de la nouvelle République pour une Algérie moderne, stable et sereine".