Algérie: FLN - La normalisation des relations entre Bahreïn et l'entité sioniste ne changera rien aux vérités historiques et géographiques

Alger — Le parti Front de libération nationale (FLN) a affirmé, vendredi dans un communiqué, avoir appris avec "colère et un extrême mécontentement la décision de Bahreïn de normaliser ses relations avec l'entité sioniste usurpatrice", soulignant que cette décision "ne changera rien aux vérités historiques et géographiques, car la Palestine est une terre occupée dont le peuple lutte pour libérer ses territoires et établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale".

"Le parti FLN, connu pour son histoire révolutionnaire riche, sa lutte nationale et la prise de conscience de ses enfants, réaffirme ses positions de principe constantes soutenant la cause palestinienne, de même qu'il renouvelle son appel, aujourd'hui et plus que jamais, aux enfants du peuple palestinien et à l'ensemble de ses factions nationales à serrer leurs rangs, à unifier leurs efforts et à adhérer à l'essence même de la question palestinienne, à savoir: chasser l'occupant et établir un Etat indépendant avec El-Qods écharif pour capitale", lit-on dans le communiqué.

Cette décision "infâme et honteuse" se nourrit du silence officiel, proche de la complicité, de la Ligue arabe qui perd chaque jour les fondements de son existence et de sa continuité (...) d'autant qu'il s'agit là d'une violation flagrante de l'initiative de paix arabe", a conclu le communiqué.