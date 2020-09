Algérie: Reprise de l'activité de chasse - Appel au respect des dispositions légales et règlementaires

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé, samedi dans un communiqué, à "la nécessité de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la reprise de l'activité de chasse".

"Suite à la reprise de l'activité de chasse qui s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics à élargir le champs des différentes activités à caractère associatif, sportif et de loisir, le ministère de l'Intérieur, qui est soucieux de reprendre cette activité selon les règlements en vigueur et préserver la ressource cynégétique ainsi que les espèces protégées, rappelle les citoyens de la nécessité de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur notamment la loi N 04-07 du 14 août 2004 relative à la chasse", précise le communiqué.

Le ministère a mis l'accent sur "la nécessité de répondre aux procédures énoncées dans les décrets exécutifs N 06-386 et 06-287 du 31 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités d'obtention et de délivrance du permis de chasse, outre le décret exécutif 06-442 du 2 décembre 2006 fixant les conditions d'exercice de la chasse et portant classification des espèces pour lesquelles la chasse est autorisée, ainsi que les dates et les périodes de chasse", a ajouté le communiqué.