Algérie: Les zaouïas et les associations religieuses doivent investir les réseaux sociaux

Laghouat — Le Conseiller du Président de la République, chargé des zaouïas et associations religieuses, Aissa Belakhdar, a appelé samedi depuis Laghouat les associations religieuses à investir les réseaux sociaux pour lutter contre les informations et Fetwas tendancieuses diffusées via ces supports et visant à déstabiliser le pays et ternir l'image des zaouïas.

S'exprimant lors d'une rencontre de concertation, M. Belakhdar a indiqué que "des parties, qui ne veulent pas de bien à l'Algérie, ont profité de l'absence de défenseurs du véritable référent religieux sur les réseaux sociaux pour diffuser leur haine destructrice", face à laquelle il appartient, a-t-il dit, de "réagir et de corriger les concepts, selon le référent national et le rite Malékite en vigueur en Algérie".

Cette rencontre a permis, par ailleurs, au conseiller du Président de la République chargé des zaouias et associations religieuses de s'enquérir des préoccupations soulevées par les Imams, Chouyoukh de zaouias et hommes de culte, allant dans le sens du développement de la mission de l'institution de la mosquée, des zaouias et des écoles coraniques, afin d'assumer leur rôle dans le cadre de la réforme sociétale.