Algérie: La Côte d'Ivoire disposée à renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec l'Algérie

Alger — L'ambassadeur de la République de Côte-d'Ivoire, Sahi Alphonse Voho, a affirmé, dimanche à Alger, avoir été chargé de renforcer les liens d'amitié et de coopération liant son pays avec l'Algérie.

"La haute mission qui m'a été fixée dans ce grand et beau pays est le renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, et le Président Tebboune m'a rassuré du soutien de l'Algérie quant à la réussite de ma mission", a déclaré M. Voho à la presse à l'issue de audience que lui a accordée le Président Tebboune, dans le cadre de la remise de ses lettres de créances l'accréditant en tant que nouvel ambassadeur de son pays en Algérie.

Saisissant l'occasion, le diplomate ivoirien a invité les entreprises et les investisseurs algériens à aller investir en Côte d'Ivoire.

"J'invite solennellement les entreprises et les investisseurs algériens, dont l'expertise et la compétence sont d'une notoriété mondiale, à venir nombreux en Côte d'Ivoire, un pays d'opportunité et d'avenir avec des chantiers ouverts", a-t-il ajouté.