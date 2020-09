Algérie: Fête de mariage à Mostaganem - Arrestation des agresseurs de policiers

Mostaganem — La police judiciaire de la Sûreté de la daïra d'Aïn Tedeles (Mostaganem) ont arrêté des membres d'une bande de malfaiteurs, ayant agressé des agents des forces de l'ordre et détruit volontairement leur matériel, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécurité.

Le chargé de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Mostaganem, le lieutenant de police Bachir Belkacem, a indiqué à l'APS que quatre individus, tous des repris de justice, formant une bande criminelle, âgés entre 27 et 35 ans, ont été arrêtés dans le cadre de l'application de la loi 03-20 concernant la prévention et la lutte contre les bandes des quartiers, ainsi que la prévention contre la propagation du virus corona (Covid-19).

L'opération a été enclenchée après l'intervention des forces de police pour arrêter une fête de mariage à Aïn Tedles organisée par un citoyen, qui a violé les mesures initiées contre la propagation du virus Corona, a précisé la même source.

Les suspects, qui se trouvaient parmi les participants à la fête de mariage, ont eu une réaction violente vis-à-vis des forces de l'ordre, arborant contre eux des armes blanches et leur jetant des pierres, mettant ainsi leurs vies en danger, a-t-on ajouté.

Les malfaiteurs ont également causé des dommages au matériel des policiers, avant de prendre la fuite, a-t-on poursuivi.

Les recherches et les investigations enclenchées par la police judiciaire, suite à ces incidents, se sont soldées par l'identification des mis en cause et leur arrestation, peu de temps après les faits en question, a relevé le responsable.

Accusés d'agression contre les forces de l'ordre avec utilisation d'armes blanches, mettant leurs vies en danger et de destruction volontaire de biens d'autrui, les quatre individus ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal d'Aïn Tedles.

Un PV d'infraction de non respect de la décision de wilaya a été dressé contre l'organisateur de la fête de mariage, a-t-on noté.