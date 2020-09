Maroc: Moulay Hafid Elalamy se réunit avec les opérateurs de l'écosystème digital

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, a tenu, vendredi à Casablanca, une rencontre avec les acteurs de l'écosystème digital marocain pour recueillir leurs propositions dans le cadre de la stratégie nationale digitale.

Il s'agit de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (APEBI), l'Association des utilisateurs des systèmes d'informations au Maroc (AUSIM), l'Association Maroc Numeric Cluster (MNC) et l'Association Moroccan Start-up Ecosystem Catalysts (MSEC).

Répondant à l'appel du ministre de contribuer à l'accélération du développement digital en cette période de relance post-Covid-19, ces acteurs ont présenté, à l'occasion, leurs propositions pour la mise en œuvre de la stratégie digitale nationale visant à renforcer le développement du secteur, rapporte la MAP.

"Pendant cette période de pandémie, il y a eu une avancée substantielle dans le secteur du digital et les secteurs se sont réunis pour présenter une stratégie qui correspond totalement à la vision du secteur et de l'Agence du développement digital", a indiqué M. Elalamy, dans une déclaration à la presse, à l'issue de la réunion.

"Nous avons travaillé aujourd'hui ensemble pour préparer le lancement de cette stratégie pour la mettre en œuvre avec des échéances les plus courtes possibles", a-t-il relevé, faisant part de son souhait de mettre très rapidement en œuvre la majorité des décisions qui ont été prises conjointement entre l'Agence du digital et l'ensemble des intervenants dans le secteur du digital.

De son côté, le président de l'APEBI, Amine Zarouk, a noté que l'objectif de la réunion est de présenter au ministère "le pacte Maroc digital" pour une relance pérenne. "C'est le fruit d'un travail collaboratif du collectif constitué de l'Apebi, de l'AUSIM, MNC et MSEC, qui propose plusieurs mesures concrètes de projets qui sont en totale convergence avec la note d'orientation du gouvernement sur les volets innovation, éducation, brand et également sur le volet de la compétitivité économique des entreprises et de l'administration", a-t-il fait savoir.

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique a élaboré une stratégie d'accélération du développement du digital visant à positionner le Maroc en tant que "Hub digital régional et continental". Cette stratégie, dont les principales lignes ont été présentées par le ministre à l'occasion de la réunion tenue par le Comité national de l'environnement des affaires (CNEA), le 23 juin dernier, porte essentiellement sur l'accompagnement des acteurs du digital (auto-entrepreneurs, startups, TPME) et l'accélération de la digitalisation des administrations au service du citoyen.

Cette feuille de route vise également à stimuler la création d'emplois par le développement des compétences dans les métiers du digital, l'amélioration de la gouvernance du secteur et le renforcement de la souveraineté numérique

Le CIH enregistre une hausse de son PNB cumulé au premier semestre

Le Groupe CIH a réalisé durant le premiersemestre 2020 un PNB cumulé de plus de 1,4 milliard de dirhams (MMDH), en progression de 17,4% par rapport à une année auparavant,suite notamment à l'amélioration de l'activité bancaire, ressort-il des résultats trimestriels de la banque publiés vendredi.

La croissance de l'activité commerciale combinée à la poursuite de l'optimisation du coût des ressources induit la progression de la marge nette d'intérêt de 13,8%, explique la banque, notant que l'activité de marché a aussi contribué à cette évolution avec une croissance de 57,6%.

Le PNB consolidé évolue de 21,4% par rapport au 2ème trimestre 2019 et s'établit à 737,1 millions de dirhams (MDH), au moment où le PNB social au titre du deuxième trimestre 2020 ressort à 554,1 MDH, en progression de 18,2% par rapport à la même période de l'année précédente. En social, le produit net bancaire de CIH Bank s'établit à 1,13 MMDH, en amélioration de 14,7% par rapport à fin juin 2019.