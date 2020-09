Maroc: Vers de nouveaux horizons pour le rugby féminin en Afrique

La Commission consultative du rugby féminin (CCF), relevant de Rugby Afrique, a pour but de conseiller toutes les commissions de Rugby Afrique en matière de pratiques positives d'égalité hommes-femmes, en mettant l'accent sur le rugby féminin.

Conformément au plan stratégique de Rugby Afrique et aux engagements plus généraux de World Rugby, le rôle de la Commission, récemment créée, consiste à définir des indicateurs clés de performance, qui montreront les avancées des femmes dans le rugby à tous les niveaux, a indiqué RugbyAfrique dans un communiqué.

Citée par le communiqué, la présidente du CCF, Paula Lanco, membre du Comité exécutif de RugbyAfrique, a souligné que "la participation desfemmes est notre principal cheval de bataille et elle recèle un énorme potentiel, car le rugby est un sport progressiste, moderne, attrayant, dynamique et, surtout, inclusif", ajoutant que "la promotion et le positionnement des femmes dans le rugby, à tous les niveaux, se traduiront par une augmentation significative de l'implication et de l'intérêt desfans, desjoueuses et desjoueurs et, en fin de compte, des investisseurs".

Pour sa part, Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, a indiqué qu'"en créant la CCF, nous avons établi la base institutionnelle qui va nous permettre d'intensifier nos efforts en faveur de l'égalité hommes-femmes et d'atteindre nos objectifs stratégiques concernant les femmes dansle rugby, à savoir d'ici 2025, 30% de femmes, au minimum, occuperont des positions de leadership et 40% des joueurs du continent seront des femmes".

La création de la Commission consultative du rugby féminin s'inscrit dans la stratégie 2017-2025 de World Rugby visant à accélérer, à travers le monde, la promotion des femmes dansle rugby, à leur donner, sur et hors du terrain, une place identique à celle des hommes, faisant en sorte que leur présence soit reflétée dans toutes les stratégies, les plans et les structures, de reconnaître la valeur primordiale de leur contribution et leur participation au rugby, tout autant que leurs performances, leur leadership et leur investissement dans ce sport international, ajoute la même source.

Créée en 1986, Rugby Afrique, anciennement la Confédération africaine de rugby (CAR), est l'une des six associations régionales composant la World Rugby, l'organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens. Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin.

Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l'Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.