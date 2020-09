Algérie: Préparatifs du référendum - Belhimer préside une réunion de travail

Alger — Les préparatifs du secteur de la communication, consacrés au référendum populaire sur l'amendement de la Constitution, prévu le premier novembre prochain, ont fait l'objet d'une réunion de travail présidée, dimanche à Alger, par le ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer.

Cette rencontre hebdomadaire qui fait suite à d'autres tenues précédemment depuis l'annonce de la tenue du référendum, a réuni le Président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), M. Mohamed Louber, le Secrétaire Général du ministère de la Communication, M. Ahmed Bouchdjira, et les premiers responsables de l'APS, de l'ANEP, de l'EPTV, de l'ENRS, de TDA, du CIP et du CNDPI, ainsi que des cadres du ministère.

Tous ces axes doivent être développés et expliqués aux citoyens à travers une large campagne médiatique à l'aide de tous les supports, notamment la vidéo, sans omettre l'exploitation de la toile a travers les sites électroniques et les réseaux sociaux en mettant à forte contribution les experts et universitaires dans le domaine du droit constitutionnel, a ajouté le ministre.

Il a relevé, à ce propos, la richesse du mouvement associatif national, composé dans sa majorité de jeunes maîtrisant les technologies du numérique, de la communication et de l'information qu'il faut absolument associer à ce processus électoral.

A ce sujet, le Pr. Belhimer a notamment rappelé la volonté du président de la République de promouvoir le rôle de la société civile et le raffermissement de ses liens avec les institutions de l'Etat, dans le cadre de la démocratie participative au service de l'intérêt général du pays.

Un débat s'est ouvert avec l'ensemble des présents autour des préparatifs de cette échéance électorale, ce qui a permis à chaque responsable de présenter son organigramme et son agenda de production pour répondre au mieux aux exigences d'une couverture exceptionnelle, en mettant à disposition les moyens les plus adéquats et les plus performants.

Rompue à l'organisation de rendez-vous électoraux, l'agence Algérie Presse Service a établi un schéma et une feuille de route qui couvrent toute la durée de cette consultation populaire, a relevé son Directeur Général, M. Fakhreddine Beldi.