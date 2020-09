Soudan: Hamdok - La conférence constitutionnelle est un devoir qui a été retardé 65 ans

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdok, a souligné l'importance de la Conférence nationale constitutionnelle en tant que devoir qui a été retardé de 65 ans.

Cela s'est produit dans son discours samedi à une réunion organisée par l'Organisation soudanaise de développement social (OSDS) qui visait à préparer la population à participer à la Conférence constitutionnelle nationale.

Le Premier ministre a salué l'initiative de l'OSDS pour la construction du nouveau Soudan et sa réflexion future sur le rôle important de la société civile et de ses partenaires dans la planification de l'avenir.

Dr Hamdok a souligné l'importance d'atteindre le Soudan souhaité, indiquant que cela ne peut être fait en vain ou en improvisation, mais plutôt en fonction de la préparation de la base et de la large participation populaire pour parvenir à une conférence constitutionnelle qui rassemble tous les des Soudanais de couleurs, de sectes, de régions, de langues et de lieux différents.

Il a expliqué que le processus d'élaboration de la constitution est un processus continu qui accompagne toutes les questions, affirmant l'importance de faire la différence entre le processus d'élaboration de la constitution et les questions de la Conférence constitutionnelle qui doivent tous deux aller en parallèle.

Commentant la discussion sur la formation d'une commission pour l'élaboration de la constitution et la conférence constitutionnelle, le Premier ministre a déclaré que le moyen idéal pour le Soudan est de parvenir à la paix au début, puis de venir tous participer au processus d'élaboration de la constitution c'est pourquoi le gouvernement n'a pas formé la commission pour que les mouvements de lutte armée puissent y participer avec toutes les forces du peuple.

Le Premier ministre a indiqué que l'expérience historique au Soudan s'est concentrée sur la discussion des questions de droits, libertés et devoirs uniquement, et a négligé les questions de développement, ajoutant qu'il est important que la conférence constitutionnelle débatte de questions telles que la relation entre la religion et l'État, la langue, les droits de l'homme, les libertés et la citoyenneté, et d'aller de l'avant pour discuter des questions du projet de développement d'une manière qui aborde les problèmes de stabilité, de moyens de subsistance des personnes, de marginalisation et de développement déséquilibré.