Ile Maurice: Météo - Un anticyclone en approche

Il fera beau temps ce matin et au cours de la journée, hormis de quelques ondées isolées sur la partie sud et le plateau central tard dans l'après-midi. Le ciel sera mi-couvert au sud et sur les terrains élevés cette nuit avec des ondées isolées.

La température maximale oscillera entre 21 et 24 degrés Celsius sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés Celsius sur le littoral.

Quant à la température minimale, elle variera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent soufflera du secteur sud a environ 20 km/h, se renforçant graduellement à partir de cette nuit.

La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.

A partir de demain, la minimale et la maximale baisseront à 14 degrés Celsius et 27 degrés Celsius respectivement.