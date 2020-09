Ile Maurice: Marche citoyenne - La diaspora s'est exprimée à nouveau

Il n'y a pas qu'à Mahébourg que le quadricolore a flotté hier, samedi 12 septembre. Comme le 29 août, les Mauriciens de plusieurs villes à travers le monde ont tenu à marcher dans les rues de leur pays d'adoption pour soutenir la manifestation qui avait lieu à Maurice.

Ainsi, à Montréal au Canada, environ 150 Mauriciens sont descendus dans les rues. «Nous soutenons la marche de Maurice», avance Nicolas Veerabadren alors que Didier Castagnet lui, explique qu'il est temps que la diaspora soit structurée et obtienne le droit de vote.

La mobilisation a aussi eu lieu en Belgique. Pourquoi? Meena Soobrayen et Allen Decelle, responsables de l'association Solidarité Maurice - Belgique, fraîchement formée, expliquent que même de loin, ils s'intéressent à ce qui se passe au pays. «Grace aux médias et aux réseaux sociaux nous avons pu constater 'ki zot fér dominer avek le pep' c'est-à-dire la brutalité policière, l'arrogance du gouvernement, la corruption, suspicions de fraudes aux dernières élections, la liberté d'expression bafouée chez les citoyens et la presse ex : l'express et Top FM.».

Berlin, Milan...

Ce n'est pas tout. «La goutte d'eau de la diaspora fut la liste noire de l'union Européenne et la goute d'huile de la marée noire...avec son cortège de cadavres humains et animales - trois décès et un disparu en mer sur le Sir Gaëtan et des dizaines de dauphins tués par cette marée noire» avancent-ils. Hier, plusieurs Mauriciens vivant en Belgique ont ainsi fait le déplacement manifester.

A Berlin, en Allemagne, c'était devant la porte de Brandebourg que les Mauriciens ont apporté leur soutien, «to ask for a new mauritius and the resignation of a corrupt government», comme le clame Djuneid Dulloo.

En Italie, à Milan, nos concitoyens se sont retrouvés à la Piazza Castello, hier après-midi.

Il était aussi prévu une mobilisation à Paris, au Trocadero.