Algérie: BEM et BAC - AT et la Chambre de l'artisanat distribuent plus de 600.000 bavettes aux candidats

Alger — Plus de 600.000 bavettes ont été distribuées aux candidats à l'examen du BEM et du BAC sur tout le territoire national par Algérie Télécom (AT) et la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers, indique dimanche AT dans un communiqué.

"Ce quota destiné aux candidats du BEM et du BAC est le fruit de la mise en exploitation de 56 ateliers financés par Algérie Télécom", précise la même source.

Le communiqué rappelle dans ce sens, la signature le 17 août dernier, d'une convention de mécénat entre Algérie Télécom et la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers portant sur le financement de 56 ateliers sur tout le territoire national, sous le patronage du ministre de la Poste et des Télécommunications et le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.

Cette initiative, est-il souligné, s'inscrit dans le cadre des efforts consentis à la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19.

Le succès de cette opération, ajoute le communiqué, "illustre une nouvelle fois l'intérêt que porte Algérie Télécom à la sécurité des citoyens de manière générale et des écoliers de manière particulière et confirme sa position d'entreprise citoyenne".