Egypte: L'Organisation pour le développement de la Femme, 1ère organisation spécialisée relevant de l'OCI

Un grand intérêt est accordé à la Femme dans le cadre du programme de développement durable, "Vision de l'Égypte 2030", afin de l'autonomiser à tous les niveaux, a déclaré Mme Hala Al-Said, ministre de la planification et du développement économique, gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque islamique de développement lors d'une visite au siège permanent de "l'Organisation pour le développement de la Femme dans les Etats membres de l'OCI" après son entrée en vigueur, accompagnée de Mme Maya Morsi, Présidente du Conseil national de la femme.

Mme Al-Said a ajouté que la position de la Femme aujourd'hui et les acquis qu'elles a obtenus sont les preuves les plus marquantes de la prise de conscience par l'Etat de l'importance des femmes en tant qu'agents puissants pour parvenir à un changement positif en renforçant leur autonomisation sociale, économique et politique, pour participer main dans la main avec les hommes à la construction et à l'avancement du développement économique

Al-Saïd a noté que les dernières années ont été témoins d'une transformation majeure et d'une plus grande participation des femmes égyptiennes à tous les niveaux de prise de décision.

En ce qui concerne l'Organisation pour le développement de la Femme relevant de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Mme Al Said a indiqué que l'organisation lancera ses travaux lors de la 8e session de la Conférence des femmes ministres de l'OCI, que l'Égypte accueillera au cours du dernier trimestre de cette année, soulignant qu'il s'agit de la première organisation spécialisée affiliée à l'OCI, traitant des questions relatives aux femmes, et dont le siège permanent sera en Egypte

Elle a souligné que la création de l'Organisation pour le développement de la Femme était le fruit des efforts déployés par l'Égypte en coopération avec d'autres Etats membres de l'OCI islamique pour mettre en place un cadre global pour le développement de la femme dans les Etats membres de cette organisation.

De son côté, Mme Maya Morsi, Présidente du Conseil national pour les femmes, a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à Mme Al-Saïd pour ses efforts visant à fournir un siège permanent à l'organisation qui commencera ses activités une fois que les ratifications nécessaires ( 15 pays au moins ) auront été réunies en août 2020.

Elle a également exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance au ministère égyptien des Affaires étrangères pour ses efforts inlassables au cours des dernières années, qui ont contribué à la création de l'organisation et au commencement de ses travaux, exprimant sa joie et sa fierté que l'Égypte accueille le siège permanent de cette organisation internationale spécialisée, qui opère dans le cadre de l'OCI.

L'accueil par l'Égypte du siège de l'Organisation pour le développement de la femme confirme l'effort des États membres de l'OCI pour soutenir les femmes dans les pays islamiques, en mettant l'accent sur les principes du développement durable et en clarifiant la véritable image de l'islam, qui consacre les valeurs de justice et d'égalité, a-t-elle conclu.