Egypte: Accord entre le ministère égyptien de l'Immigration, l'AASTMT et le PAM pour la formation des jeunes

La ministre de l'Immigration et des Egyptiens de l'étranger, Nabila Makram, a souligné l'importance de former les jeunes aux systèmes de travail à distance, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative présidentielle "Les bateaux de sauvetage" et des répercussions de la crise de Coronavirus, selon la MENA.

Mme Makram a tenu ces propos lors de son entretien avec le président de l'Académie arabe des sciences, des technologies et du transport maritime (AASTMT), Ismaïl Abdel Ghaffar, et le directeur du bureau du Programme alimentaire mondial (PAM) en Egypte, Menghestab Haile, et en présence du vice-ministre de l'Immigration chargé du développement institutionnel, Saber Souleiman, afin d'examiner les moyens de coopération en ce qui concerne la formation des jeunes aux systèmes de télétravail, à la lumière des mesures de prévention prises au niveau mondial pour faire face à la crise de la pandémie de nouveau Coronavirus, selon un communiqué du ministère de l'Immigration.