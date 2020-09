Ile Maurice: Wakashio - Les ministres Ramano et Maudhoo convoqués à la police en toute discrétion

Ils ont été convoqués dans les locaux du Central Criminal Investigation Department (CCID), aux Casernes centrales, mercredi 9 septembre. Cela, en toute discrétion...

Les ministres Kavydass Ramano et Sudheer Maudhoo ont donné leur version des faits dans le cadre de la Private Prosecution déposée devant le tribunal de Mahébourg par Bruneau Laurette. Ils ont récusé les accusations formulées contre eux par l'activiste.

Pour rappel, Bruneau Laurette accuse les deux ministres de «culpable omission», dans le sillage du naufrage du MV Wakashio à Pointe-d'Esny dans la soirée du samedi 25 juillet. Toutefois, indépendamment de cette démarche, le Directeur des poursuites publiques (DPP) a mis fin à cette poursuite le jeudi 10 septembre. «If the enquiry reveals the commission of any offence by the accused or any other person, the DPP will ensure that they are brought to trial to answer the charges», a précisé le DPP.

En effet, c'est en toute discrétion que Kavydass Ramano et Sudheer Maudhoo ont été convoqués dans les locaux du CCID. Lorsqu'ils s'y trouvaient, plusieurs officiers travaillant dans ce bureau n'étaient même pas au courant. Seuls le nouveau patron de ce département, l'adjoint au commissaire de police Heman Jangi, sous contrat au sein de la force policière ; et l'assistant surintendant de police Roshan Kokil, qui dirige l'enquête sur le Wakashio, en étaient informés.

Une source indique que c'est dans le bureau de l'IT Unit que les dépositions des deux ministres ont été enregistrées, afin d'éviter les journalistes devant les locaux du CCID.

Quitté le pays

À noter que jusqu'ici, une douzaine de personnes, dont des membres d'équipage, a déjà donné leur déposition dans le cadre du naufrage du vraquier, avance une source. Et d'ajouter que certains auraient déjà quitté le pays. Quant au capitaine du MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, un Indien de 58 ans, il continue à donner ses dépositions aux hommes de l'assistant surintendant de police Kokil.

Par ailleurs, une source au quartier général de la police a confié à l'express que des analyses sont toujours en cours au Forensic Science Laboratory de Réduit concernant les prélèvements effectués sur le MV Wakashio pour déceler la présence de produits illicites à bord.