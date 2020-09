Ile Maurice: Noms de rues - Ces panneaux à côté de la plaque...

Vague de changement dans plusieurs régions.

Des panneaux indiquant les noms des rues sont installés dans certains endroits, remplacés dans d'autres. Cette démarche serait passée inaperçue si elle n'était pas entachée de fautes de frappe. Il n'en a pas fallu plus pour que des internautes s'y intéressent, et ce n'était certainement pas pour couvrir les autorités de fleurs...

La star de ces panneaux est certainement celle postée par la PPS Tania Diolle sur sa page Facebook jeudi 10 septembre. Pour accompagner la photo, Tania Diolle a fait savoir, en légende, que la municipalité de Quatre-Bornes «a commencé le remplacement des panneaux indiquant le nom des rues à travers la ville. Ce travail a débuté aujourd'hui et concerne plus de 300 rues».

Ainsi, des panneaux, qui ne sont plus dans la fleur de l'âge, aux couleurs fanées, sont remplacés par des nouveaux, plus grands, plus fins, l'allure fière avec un bleu éclatant sous le soleil. Seul bémol : une faute qui n'aura pas échappé aux internautes. L'avenue des Glaïeuls a été «rebaptisée» avenue Glaeuils. De plus, l'ancien panneau désormais hors d'usage, avec l'orthographe appropriée, est toujours en place, contrastant ironiquement avec son remplaçant.

Erreur humaine

Que s'est-il passé ? Selon le maire de la ville des fleurs, Nagen Mootoosamy, il s'agit d'une erreur humaine. «Nous avons remplacé plus de 300 panneaux. Certains étaient vieux. Puis, il y avait de nouvelles rues qui n'avaient jamais été baptisées, on a donc fait le nécessaire.» Mais personne ne vérifie ? «Vous savez, nous soumettons la liste vérifiée au contracteur. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une erreur humaine. Il va devoir remplacer les panneaux à ses frais», avance-t-il.

Mais peu importe la raison, les internautes, qui ont, en ce moment, les nerfs à fleur de peau, s'en sont donné à cœur joie. «Glaïeuls ousi pa konn ekrir ? Ena beze la !!!!!» s'insurgent les uns, alors que d'autres rappellent à la PPS qu'il y a d'autres problèmes, comme des arrêts d'autobus mal indiqués ou des lampadaires hors service, à résoudre.

Changement de noms

Quatre-Bornes n'est pas la seule région concernée. À Le Hochet, les habitants se sont réveillés dans leur maison mais ils avaient changé d'adresse. Là aussi, de nouveaux panneaux ont été installés et certaines rues ont changé de nom. L'ancien panneau de l'avenue Cactus a été remplacé par l'avenue Iris.

Sollicité, le président du conseil de district de Pamplemousses, Sunael Purgus, affirme qu'il n'y a eu aucun changement de nom. Il s'agit, une fois de plus, d'une erreur. «Certains panneaux comportent des erreurs, nous l'avons signalé au contracteur. Il fera le nécessaire, sinon, il ne sera pas payé.» Tout sera rétabli sous peu, rassure-t-il.

Sunael Purgus explique que changer le nom d'une rue n'est pas aussi simple qu'effeuiller une marguerite. «Il faut qu'une pétition pour ce nouveau nom soit signée par des habitants. Ensuite, le changement est avalisé par le Conseil des ministres et gazetted. Ce n'est qu'à ce moment-là que le changement se fait», poursuit-il.

Mais si les panneaux, vieux ou pas, n'avaient pas été changés, il n'y aurait pas eu de souci. Pourquoi maintenant ? Nagen Mootoosamy explique que les nouveaux panneaux sont plus grands, donc ils ont moins de chances d'être recouverts par des branches. «Et la matière utilisée est plus résistante, donc ils vont durer plus longtemps», rajoute-t-il.

Et combien ça coûte ? Il refuse de nous faire une fleur. «Ce sont des informations confidentielles. Il faudra envoyer un mail pour cela... »