Ile Maurice: Mutation de deux policiers à la SMF - Ont-ils été victimes d'un complot ?

Ils ont été mutés jeudi 10 septembre. Deux policiers, un constable affecté à la Criminal Investigation Division (CID) de Souillac et un caporal affecté à la CID de Rivière-des-Anguilles, ont été transférés à la Special Mobile Force. Cette mutation qui suscite des vagues est diversement commentée dans la police.

Ont-ils été victimes d'un complot et de transfert punitif ? Les policiers sont accusés d'avoir fait une «fausse entrée» et d'avoir utilisé le véhicule de la police pour une transaction illicite à Chamarel.

Le surintendant de police du Sud les a convoqués jeudi pour leur faire état de ce qui leur est reproché. Mais, étrangement, le «log book» (livre officiel qui fait état des trajets et kilométrages des véhicules) de la police ainsi que les caméras de surveillance de la région n'auraient pas été vérifiés.

Trafiquant pas à Maurice

Le jour où le caporal se serait rendu à Chamarel le «log book» indiquait seulement que le véhicule avait fait simplement un trajet de 8 km. Le policier s'était rendu à Batimarais pour procéder à des vérifications dans le cadre d'une enquête sur des caméras Safe City qui avaient été endommagées. De plus, le présumé trafiquant de drogue qu'ils sont soupçonnés avoir rejoint est à Rodrigues en ce moment et non au pays.

Les deux policiers faisaient partie de l'ex-Anti Robbery Squad. Cette unité avait créé beaucoup de rivalité dans la police entre collègues et le démantèlement par le nouveau commissaire de police Kh emraj Servansing avait été très applaudi.

Sollicité, le Police Press Office explique qu'un policier peut être transféré à n'importe quel moment selon le «standing order» de la police «for the good sake of the force».