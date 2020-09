Egypte: Quatre facteurs essentiels pour façonner l'avenir post-Covid-19

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machat, a affirmé que le fait de modeler un monde plus flexible et inclusif exige trois facteurs principaux: Accélération du rythme de l'autonomisation économique et sociale globale; formation d'une nouvelle vision de l'intégration économique, et mise à profit de la quatrième révolution industrielle.

Mme El-Machat a indiqué, lors de sa participation au Forum des affaires palestino-jordanien, en présence du Prince El Hassan bin Talal, que la pandémie de Coronavirus nous a obligés à être plus conscients socialement et que le système économique des parties concernées suggère que les gouvernements, le secteur privé, la société civile et la communauté académique accordent la priorité aux intérêts de l'environnement et de la société.

La ministre de la Coopération internationale a souligné la nécessité de former un nouveau modèle économique et social qui rassemble les parties concernées durant la période actuelle.

Quant aux relations égypto-arabes, Mme El-Machat a indiqué que la réalisation de l'intégration économique régionale est un facteur nécessaire pour aider les pays arabes à faire face aux défis régionaux et internationaux, ajoutant que le ministère de la coopération internationale a tenu à renforcer la diplomatie économique avec les pays arabes.

Mme El-Machatt a également souligné le succès de la coopération entre la Jordanie et l'Égypte, et que les deux pays ont conclu des accords commerciaux bilatéraux, régionaux et conjoints, dont le plus important est l'accord commercial bilatéral à travers lequel les deux pays visent à doubler le volume des échanges commerciaux, qui se chiffrent à environ 960 millions de dollars, soulignant que les exportations égyptiennes vers la Jordanie ont enregistré environ 700 millions de dollars.