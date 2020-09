Madagascar: L'espoir de surmonter les difficultés actuelles

La vie quotidienne des Malgaches est, malgré la normalité dans laquelle elle se déroule actuellement, toujours subordonnée à la propagation du virus.

La majorité de la population semble rassurée quand elle vaque à ses occupations. Le respect des règles sanitaires ne pose plus tellement de problème dans les lieux publics, les contrevenants étant de plus en plus rares. Cependant, on ne peut pas être sûr d'être épargné malgré toutes les précautions prises. Néanmoins, il faut passer à l'étape suivante, celle d'un retour aux habitudes d'avant la crise, c'est-à-dire d'un travail sans relâche pour pouvoir augmenter le capital de son entreprise. C'est un défi qu'il faut relever et dont l'objectif est difficile.

La crise a épargné une minorité de nantis qui sont financièrement à l'aise et qui continuent, après la sortie du confinement, de mener leur train de vie habituel, mais la majorité de la population a subi les contrecoups de ces cinq mois de paralysie de la vie économique. Cette dernière attend avec une certaine crainte l'amélioration de la situation. Apparemment, tout semble revenu comme avant : les marchands retrouvent l'environnement dans lequel ils ont évolué. Apparemment, la vie a repris. Les étals des marchands s'engorgent de produits, mais ces derniers se plaignent de la diminution du pouvoir d'achat de leurs clients.

C'est un signe qui ne trompe pas. Le marasme constaté ici et là devrait encore durer car les entreprises ont encore des difficultés à retrouver leurs activités d'avant Covid-19. Les difficultés ne sont pas près d'être supprimées pour le moment car le contexte n'est pas reluisant. On sait que les Malgaches sont très débrouillards et qu'ils peuvent se sortir des situations les plus délicates. L'espoir de voir la situation s'améliorer n'est pas vain. Il faut tenir bon et traverser courageusement les épreuves actuelles.