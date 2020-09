Soudan: Le Ministre des Finance s'accorde avec la Chine pour créer un abattoir aux spécifications internationales

Khartoum — Le ministère des Finances et de la Planification économique et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Khartoum ont conclu un accord sur la création d'un abattoir aux normes internationales, avec une subvention équivalente à (76) millions de dollars, pour bénéficier de l'énorme richesse animale dont jouit le Soudan et de la valeur ajoutée des produits carnés,

Cela s'est produit lors d'une réunion jeudi entre Dr. Hiba Mohammad Ali Ahmed, ministre des Finances et de la Planification économique et l'ambassadeur de Chine à Khartoum, Ma Xinmin et sa délégation.

Dr. Hiba a donné ses directives au département des financements extérieurs du ministère pour examiner le projet d'accord soumis par la partie chinoise et tous les projets de production existants financés par le gouvernement chinois, et pour identifier les projets suspendus pour les remettre sur la voie opérationnelle.

La ministre a affirmé la solidité des relations économiques entre le Soudan et la Chine depuis des décennies et a passé en revue les aspects de la coopération conjointe entre les deux pays dans la mise en œuvre d'un nombre estimé de projets.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a souligné l'importance du partenariat entre les deux pays et la volonté de son pays de consolider ses relations dans la période à venir.