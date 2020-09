Angola: Le pays et la RDC analysent la sécurité aux frontières

Luanda — La Commission bilatérale de défense et de sécurité entre les républiques d'Angola et la République démocratique du Congo se réunira du 14 au 16, à Luanda, pour analyser la situation sécuritaire le long de la frontière commune.

Selon un communiqué de presse diffusé samedi à l'Angop, l'ordre du jour comprend la discussion des «mesures de sécurité pour atténuer la propagation du covid-19 le long de la frontière», «des mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale » et «l'emplacement, la réhabilitation et le remplacement des points de repère frontaliers ».

Les parties procéderont également à «l'analyse et l'évaluation des incidents survenus le long de la frontière commune».

La réunion permettra encore la signature de plusieurs instruments juridiques, à savoir, l'Accord de coopération entre les ministères de l'intérieur de l'Angola et de la République démocratique du Congo, en matière d'ordre public et de sécurité et un autre accord, en matière de circulation des personnes et des biesn le long de la frontière.

La réunion ministérielle sera précédée d'une réunion d'experts qui débutera lundi 14, sous la présidence du commandant général de la police nationale, le commissaire général Paulo Gaspar de Almeida.