Angola: Covid-19 - L'Unita veut la rigueur dans la prévention

Menongue (Angola) — Le secrétaire provincial de l'Unita dans la province Cuando Cubango, Adriano Sapiñala, a défendu samedi, une plus grande rigueur et discipline pour freiner et prévenir le Covid-19.

Adriano Sapiñala, qui s'exprimait à la cérémonie de distribution de nouvelles cartes et d'adhésion massive de militants au parti, a souligné que bien qu'il n'y ait pas encore l'enregistrement de cas positifs de la pandémie, tout devrait être mis en œuvre pour éviter une éventuelle contagion.

"Jusqu'à cette date, nous sommes officiellement l'une des provinces sans contamination par le Covid-19. Nous devons donc maintenir la rigueur et la discipline dans la prévention", a-t-il souligné.

Pour l'homme politique, la plus importante c'est la prévention. "Les mesures sanitaires de lutte contre le virus ne doivent pas être ignorées, notamment le port du masque, le lavage constant des mains, entre autres mesures pour éviter la contagion", a-t-il souligné.

La province de Cuando Cubango, située au sud-est de l'Angola, comprend neuf districts et 32 communes, et a une population estimée à plus de 600.000 habitants.

La province fait frontalière avec la Zambie à l'est et la Namibie au sud, des pays également contaminés à l'infection de coronavirus.