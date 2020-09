Angola: L'Inamet met en garde contre de fortes pluies dans le pays

Luanda — L'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), prévoit un volume de précipitations supérieur à la moyenne, égal ou supérieur à 700 millimètres (mm), au premier trimestre de 2021 (de janvier à mars), avec une incidence plus élevée pour les régions Centre et sud du pays.

Selon le rapport de la Prévision saisonnière de l'Inamet, auquel l'Angop a eu accès, la saison des pluies actuelle est subdivisée en deux périodes de pluies intenses, la première d'octobre à décembre 2020 et la seconde de janvier à mars 2021.

D'octobre à décembre de cette année, des précipitations normales (entre 500 et 650 mm) sont attendues avec des tendances inférieures à la normale pour l'Est, de la province de Uige, l'ouest (Lunda Norte), le centre (Malanje), les extrêmes Est (à partir de Cuanza Sul) et Nord (de la province de Bié).

Même pour ces mêmes régions, le document clarifie, à partir de décembre, la tendance des précipitations au-dessus de la normale commence à apparaître, avec une incidence plus élevée pour le Centre et le Sud, ainsi que certaines provinces du Nord.

Pour la période de janvier à mars de l'année prochaine, l'Inamet prévoit des précipitations normales, avec des tendances à l'augmentation des niveaux à Zaire, Bengo, Uíge, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Lunda Norte, Lunda Sul, Huambo, Bié et Moxico.

«Dans cette période, des précipitations supérieures à la normale sont attendues, pour les provinces de Cabinda, Namibe, Huíla, Cunene, Cuando Cubango et Benguela», souligne le document. La prévision saisonnière pour la période d'octobre à mars 2021, qui sera mise à jour jusqu'au prochain mois de décembre, indique l'humidité sur presque tout le territoire national. Il est à noter que la saison des pluies en Angola s'étend du 15 août au 15 mai. Et chaque année, la température de l'air commence à augmenter progressivement, tandis que la pression atmosphérique et l'humidité relative diminuent. Les modèles de vent et de couverture nuageuse changent.