Congo-Kinshasa: Ex-Bandundu - La remise et reprise du "bâton de commandement" à la 11ème Région militaire dans la quiétude

La cérémonie relative à la remise et reprise du "bâton de commandement" à la 11ème Région militaire vient de se dérouler vendredi dans la sérénité d'esprit et dans la quiétude. Ambiance de fraternité et de collaboration.

La 11ème Région militaire administre les trois nouvelles provinces issues de l'ex-Bandundu, à savoir Kwilu, Kwango et Maï-Ndombe.

Le tout s'est passé en présence du maire de la ville de Kikwit qui a représenté le gouverneur de la province du Kwilu, en présence des membres du Conseil de sécurité de Kikwit, des officiers militaires supérieurs et subalternes et de la presse.

Le général Kiamasa Mutupeke Dieudonné, commandant Région sortant s'est dit heureux d'avoir passé sept ans à la tête de la 11ème Région militaire en menant plusieurs actions en faveur de la sécurité de la population et de ses biens.

«Il fallait beaucoup de sacrifices et de collaboration pour réussir cette mission. Beaucoup de travaux restent encore à faire», a-t-il déclaré tout en remerciant de tout cœur les différents acteurs avec qui il a collaboré pendant son mandat.

Le général Mutupeke devient à ce jour le Commandant second de la première zone de défense en charge de l'administration et de la logistique.

De son côté, le général major Padiri Muhizi Jonas, commandant de la 11ème Région militaire entrant, a d'abord rappelé l'ordonnance loi qui avait nommé les généraux en RDC.

Il a également remercié tout le monde (la population de Kikwit, les autorités politico-administratives, les officiers et sous-officiers pour l'accueil au moment de son arrivée à Kikwit.

«Je suis venu pour faire la continuité de la sécurité de la population et de ses biens. Chaque dirigeant a sa façon de travailler, de commander. Les bons officiers et éléments sont ceux qui savent s'adapter au nouveau rythme de travail», a-t-il indiqué.

Le général major Padiri a également indiqué qu'il fera son travail dans le respect des droits humains et des instruments tant nationaux qu'internationaux y relatifs.

La deuxième phase de la fête s'est déroulée à la résidence du général où la notabilité, la jeunesse, les agents et cadres de la 11ème Région militaire et la mairie ont prononcé plusieurs discours de nature à rendre hommages au général Mutupeke pour toutes actions réalisées à Kikwit avant son départ et d'accueillir le nouveau commandant de la 11ème Région militaire et lui assurer une bonne collaboration pour son travail.