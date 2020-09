Congo-Kinshasa: Ingele Ifoto clôture ses vacances parlementaires à la paroisse Saint Christ Sauveur de Selembao

C'est avec brio que le Député national Jean-Marie Ingele Ifoto a clôturé ses vacances parlementaires à la paroisse Saint Christ Sauveur située à la commune de Selembao.

En effet, c'était vers 7 heures 45 minutes du matin à bord de sa Jeep 4×4 que l'élu de la circonscription électorale de la Funa était arrivé à la paroisse afin de prendre part à la dernière messe que devrait célébrer le curé père l'abbé Jean-Marie Wenze au sein de cette paroisse, affiliée au doyenné de l'église Saint Antoine Padoue nouvellement créé par le cardinal Fridolin Ambongo, qui désormais est appelé à continuer son sacerdoce dans la ville de kikwit.

Invité à cette occasion non seulement comme Député national de cette circonscription électorale, mais également comme fils maison, catholique croyant et fervent, le Député Jean-Marie Ingele Ifoto a lors de sa prise de parole au sortir de l'église, devant des croyants catholiques, accompagné des membres de son parti politique et autres curieux venus pour la circonstance, a dressé d'une manière récapitulative un bilan éloquent et positif. Dans son élan, cet élu du peuple a loué les actons posées par l'abbé Jean-Marie Wenze.

Autres activités

Profitant de sa présence sur ce lieu de culte, quelques fidèles, jeunes, populations et membres de son parti politique la Dynamique pour la Démocratie au Congo, DDC, en sigle, sont venus à sa rencontre pour échanger avec cet élu de la Funa, sur les différents sujets en marge de ses vacances parlementaires notamment, son soutien enregistré dans le cadre de rendre praticable l'avenue Kikwit, seul émissaire et déversoir des Communes de Makala, Bumbu et Selembao, le soutien aux femmes et hommes qui exploitent la terre par l'agriculture à Muluku.

La recrudescence du banditisme urbain dans la Ville, l'insécurité dans des provinces de l'est, l'amélioration et l'accès de santé pour tous, l'amélioration de la gouvernance au niveau des entités décentralisées, par le paiement de rétrocession aux provinces, la régularisation de la situation de nouvelles unités, la prise en considération de la situation des médecins et autres secteurs de la vie dites NI, sont là quelques points qui ont caractérisé leurs échanges avec l'ancien ministre congolais.

Pour clore ce moment, le Député Jean-Marie Ingele Ifoto a demandé à ses hôtes de ne pas céder à des manipulations, mais de continuer de faire confiance au tandem KABILA-TSHISEKEDI, coalition qui travaille jour et nuit pour le bien-être de notre population.

A tout dire, l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto a prié l'assistance de tourner le regard vers le Très Haut, Maître des temps et des circonstances pour amener notre beau pays vers un avenir meilleur. A l'en croire, cette session parlementaire sera riche au regard de la richesse de la matière dont dispose cet élu de la Funa, autorité morale de la DDC, très actif sur l'étendue du territoire national.