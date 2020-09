Madagascar: Football / Barea - En attente du budget pour un match amical

La Fédération évalue actuellement le budget nécessaire pour un match amical en octobre. Il s'agira de remettre les automatismes en place.

Avant la double confrontation avec les Éléphants ivoiriens en novembre, les Barea devraient disputer un match amical. En effet, une fenêtre internationale est prévue pour le mois d'octobre. Elle s'étalera du lundi 5 au mardi 13. Plusieurs nations africaines ont déjà pris rendez-vous par rapport au calendrier de la FIFA. La Côte d'Ivoire, prochain adversaire de Madagascar, affrontera le Nigéria. La Grande île devrait en faire autant. L'organisation d'une rencontre amicale dépend des moyens financiers, d'après les informations recueillies auprès de la Fédération Malgache de Football : « Le sélectionneur a demandé à ce que l'on joue un match en octobre. Nous sommes en train d'évaluer le budget à cet effet. Il devrait se tenir en Europe ».

Dix mois

La majorité des Barea évolue sur le Vieux Continent, en France notamment mais aussi en Belgique et en Bulgarie. Seuls quelques uns sont éparpillés en Afrique du Nord, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. D'où l'idée de les regrouper sur le continent européen, dans l'Hexagone probablement.

Au cours d'un entretien paru dans notre édition du vendredi 21 août dernier, Nicolas Dupuis avait insisté sur l'importance des « international friendlies ». « On n'a pas joué depuis presque un an. La reprise nécessite un ou plusieurs matches de préparation. Je me tournerai vers la Fédération pour voir la possibilité d'organiser des rencontres amicales en France. Pas mal d'équipes m'ont contacté à ce propos », avait-il martelé. Le dernier rassemblement de la sélection malgache remonte à novembre 2019, en marge du début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Soit il y a dix mois. Ils ont besoin de retrouver leurs automatismes, avant la double confrontation avec les Éléphants.

En raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement qui s'en est suivi, les deux affiches contre la Côte d'Ivoire ont été déplacées de mars à novembre, dans le cadre de ces qualifications de la CAN. Pour rappel, Madagascar occupe actuellement la tête de son groupe, avec un cumul de six points. Et ce, après ses deux victoires lors des deux premières journées devant l'Ethiopie et le Niger.