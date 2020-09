Gabon: KM/LOZO - Trois présumés trafiquants aux arrêts

Libreville, le 12 Septembre 2020. Trois présumés trafiquants d'ivoire ont été appréhendés le 11 Septembre 2020 dans deux villes de la province de l'Ogooué-Lolo. Ce vendredi dernier, aux environs de 14h 30, une équipe mixte constituée des agents de la Police des Investigations Judiciaires de l'Ogooué-Lolo et des agents de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts de ladite province a pu interpeller dans les communes de Koula-Moutou et Lastoursville, trois individus en pleine transaction d'ivoire d'éléphant et d'une peau de panthère, deux espèces intégralement protégées par la Loi. Cette opération était appuyée par des représentants de l'ONG Conservation Justice.

Ils sont au nombre de trois, les présumés trafiquants. Il s'agit bel et bien de Jean Loîc N., Aimé Pamphile I. et Bonezi Buenos B. M. qui ont été arrêtés pour s'être associés à la vente de quatre pointes d'ivoire et d'une peau de panthère. Ils sont tous de nationalité gabonaise.

Ces arrestations ont été rendues possibles grâce à un signalement donné par une personne de bonne foi. Jean Loîc N. et Aimé Pamphile I. ont été interpellés en premier, dans la ville de Koula-Moutou, au moment où le premier cité s'apprêtait à vendre les quatre pointes d'ivoire et la peau de panthère, pendant que le second assistait à ladite vente. A la lumière des déclarations faites par Jean Loîc N., son complice Bonezi Buenos B. M. a été désigné comme copropriétaire des pointes d'ivoire qu'ils auraient ensemble ramassées en forêt. Ce dernier a été interpellé à son tour une heure plus tard à Lastoursville où il attendait sa part d'argent issue de la vente de l'ivoire.

Les trois présumés trafiquants ont été conduits dans les locaux de la Police Judiciaire(PJ) à Koula-Moutou où ils sont actuellement gardés à vue en attendant d'être déférés devant la formation spéciale du tribunal de Libreville. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison.