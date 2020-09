Angola: Le pays participe au Conseil des Droits de l'homme des Nations Unies

Luanda — L'Angola va participer, du 14 septembre au 6 octobre 2020, à la 45e session du Conseil des Droits de l'homme des Nations Unies (CDH), qui va se dérouler au Palais des Nations, à Genève, Confédération suisse.

Selon une note des services de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès du bureau des Nations Unies à Genève, la délégation angolaise à l'événement sera dirigée par la représentante permanente de l'Angola auprès du bureau des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève, l'ambassadrice Margarida da Silva Izata.

Lors de l'événement, Margarida da Silva Izata devrait partager la position de l'Exécutif angolais quant aux mesures les plus récentes en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme, en cette période de la pandémie de Covid-19.

L'Angola, en tant que membre du CDH, en fin de mandat, devrait aborder, entre autres questions, le «Droit au développement», l'un des principaux objectifs du Programme de développement national (PDN), «Vérité, justice et réparation», pour faire connaître les progrès réalisés par la Commission de réconciliation, et les «Droits des personnes âgées », en tant que groupe de la population qui mérite toute l'attention et la protection.

«Le Droit des femmes et leur intégration dans une perspective de genre dans les travaux du CDH», en tenant compte de l'importance des femmes dans la société, les « Personnes d'ascendance africaine», conformément à la résolution du Groupe africain sur les brutalités policières et le racisme systémique adopté lors de la 43e session, seront également des thèmes choisis pour l'intervention de l'Angola lors de la Conférence des droits de l'homme de l'ONU.

Madame Izata abordera également de «l'Assistance technique en RDC», compte tenu de l'intérêt stratégique que ce pays représente pour l'Angola.

Le CDH se penchera sur divers thèmes, tels que les nouveaux foyers de tensions politiques, les défis et les obstacles à la réalisation des droits de l'homme dans les domaines les plus variés des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

Les membres du CDH accorderont une particulière attention à la situation en Biélorussie, à la lumière du différend qui oppose certains États membres de l'ONU depuis un certain temps.

La 45e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH), à laquelle l'Angola participera pour la dernière fois en tant que membre, dans le cadre d'un mandat débuté en 2018, accueillera 17 rapports thématiques, l'accent étant mis sur ceux faisant référence à «l'Eau et l'Assainissement de base ", au " Droit au développement ", à la " Détentions arbitraires ", aux " Substances toxiques ", aux " Mesures coercitives unilatérales ", aux " Disparitions forcées ou involontaires " et aux " Représailles", qui seront présentés par les titulaires de mandat respectifs.