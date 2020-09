Angola: La Commission bilatérale de Défense Angola / RDC se réunit à Luanda

Luanda — Une réunion de la Commission bilatérale de Défense et de Sécurité entre l'Angola et la République démocratique du Congo aura lieu du 14 au 16 de ce mois, à Luanda, a appris l'ANGOP dimanche.

Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères précise que la réunion vise, essentiellement, à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, dont l'ordre du jour sera centré sur l'analyse de la situation sécuritaire le long de la frontière commune, principalement des mesures de sécurité pour atténuer les propagation du covid-19 le long de la frontière.

Le programme comprend une approche sur les mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale, la localisation, la réhabilitation et le remplacement des points de repère frontaliers, l'analyse et l'évaluation des incidents le long de la frontière commune.

Au cours de la réunion, les deux délégations vont signer plusieurs instruments juridiques, à savoir l'Accord de coopération entre les Ministères de l'Intérieur de l'Angola et de la République démocratique du Congo, en matière de sécurité et d'ordre public et un autre accord, en matière de circulation de personnes et de marchandises le long de la frontière.

La réunion d'experts, qui se tiendra lundi (14), sera présidée par le commandant général de la Police nationale, commissaire général, Paulo Gaspar de Almeida.

Le 16 septembre 2020, la réunion aura un ordre du jour rempli de questions pertinentes, en mettant l'accent sur les cérémonies d'ouverture et de clôture, au cours desquelles seront prononcés les discours d'ouverture et de clôture du coprésident et président, le ministre de l'Intérieur (de la réunion bilatérale), Eugénio César Laborinho.

La délégation angolaise comprend également les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants de la patrie, et des Affaires étrangères, respectivement João Ernesto dos Santos et Téte António, ainsi que d'autres membres de l'exécutif.

La délégation congolaise sera présidée par le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde.