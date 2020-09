Cote d'Ivoire: M'Batto (Moronou) - Le Président Alassane Ouattara salue les populations pour leur esprit de paix et de cohésion sociale

Au troisième jour de sa visite d'Etat dans la Région du Moronou, le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu le vendredi 11 septembre 2020 à M'Batto, où il a rendu un hommage particulier aux populations de cette localité, pour leur esprit de paix et de cohésion sociale.

« Je voudrais rendre un hommage particulier à leurs Majestés les rois et chefs traditionnels et les guides religieux pour leur contribution importante au renforcement de la paix et de la cohésion sociale », a dit le Président Alassane Ouattara.

Et d'ajouter : « Tous ces chantiers que nous avons réalisés dans la région et au plan national sont le résultat d'un environnement de paix. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir cette paix, cette stabilité retrouvée, après plus d'une décennie de crises qui nous a attristés tous ».

Le Président s'est également félicité des nombreuses réalisations dans le département de M'Batto, composé de trois sous-préfectures (Anoumaba, Assahoua et Tiémélékro).

Ces réalisations concernent l'électrification de 48 villages, l'extension du réseau électrique, la construction et la réhabilitation d'écoles primaires ainsi que leur équipement en tables-bancs.

L'on note également la construction de centres de santé, le renforcement du plateau technique et du personnel soignant de l'hôpital général du département, la réhabilitation et le reprofilage d'axes routiers.

Le Chef de l'Etat a aussi pris « l'engagement de mettre tout en œuvre pour satisfaire » les préoccupations exprimées par les populations.

Notamment, le bitumage des axes routiers reliant les chefs-lieux de département aux trois sous-préfectures, l'alimentation en eau potable, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Le Président Alassane Ouattara effectue une visite d'Etat dans la Région du Moronou, notamment à Bongouanou, Arrah et M'Batto, du 09 au 12 septembre.