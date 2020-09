Congo-Kinshasa: Cellules Républicaines de base - Michel Bongongo lance la formation civique et idéologique à Ngaliema

Organisé par le Secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation et de la propagande du parti, Me Pamara Pimpa, des milliers de républicains ont appris comment organiser le parti au niveau de la base.

Les enseignements du Professeur Michel Bongongo, cadre et responsable du parti, qui a défini qui est le Républicain, à savoir un homme épris de paix, qui respecte la chose publique et qui cultive l'amour du Congo, n'ont pas passé inaperçus. Tenez ! C'est dans une salle Consolata pleine à craquer que les habitants du quartier Malueka ont suivi, très attentivement, le message des républicains de la bouche de son Président National, le professeur Michel Bongongo Ikoli, qui a à cette occasion procédé au lancement de la formation civique et idéologique des cellules Républicaines de base dans la commune de Ngaliema.

Toutes ces valeurs découlent de 5 principes moteurs, à savoir : "la rigueur dans la gestion de la chose publique «Respublica» ; le respect des biens ou patrimoine commun ; la promotion de la jeunesse et de la femme ; la culture d'un esprit fédérateur, rassembleur, unificateur et l'engagement à œuvrer toujours pour la paix. A Malweka, point de départ de la formation des membres et première commune politique des Républicains, le professeur Michel Bongongo a insisté sur les valeurs de diversité dans l'unité et a lancé un appel au rejet du tribalisme qui constitue une tare contre la république que chérissent les républicains.

En bon professeur, Michel Bongongo a lancé un échange avec les militants venus sur le lieu et a pris le temps de répondre aux préoccupations de ces derniers, occasion de préciser que le parti les républicains n'agira qu'avec les avis de la base et que les actions à mener, même dans le cadre de l'entreprenariat, se feront avec les propositions de la base.

A l'issue de l'activité, les 150 responsables des cellules Républicaines de base ont été présentés à l'assistance et le président national a investi officiellement Me Pamara Pimpa dans ses fonctions de Secrétaire Général adjoint en charge de la mobilisation, propagande et implantation du parti "les Républicains".