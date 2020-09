Sénégal: Impactés par la Covid-19 - Des acteurs culturels veulent l'ouverture des salles de spectacle

C'est le même refrain et quasiment les mêmes couplets qui retentissent. En chœur, les acteurs du spectacle vivant, notamment du secteur musical, fredonnent un air de tristesse sur leur conjoncture précaire. Depuis sept mois, l'État a fermé les salles de spectacles pour freiner la propagation de la Covid-19.

La mesure a entrainé les acteurs dans un déséquilibre inédit, en leur privant la seule source de revenus pour l'essentiel. Aujourd'hui, ils défendent la réouverture des salles et la possibilité d'observer le protocole sanitaire. Selon eux, c'est soit cela soit l'hécatombe qui joue d'ailleurs déjà ses notes.

Sur les trois milliards de francs Cfa alloués par l'État sénégalais au monde culturel, les acteurs de la musique ont englouti la moitié.

On pourrait penser à la fin d'un calvaire, jusqu'à ce que le calcul mette en lumière l'obscurité de l'écran. 11.816 artistes-musiciens et auxiliaires se sont partagés la somme pour se retrouver en moyenne avec 127.148 FCFa chacun, après 4 mois de léthargie.

Cela équivaut à un cachet moyen de 1.059 FCFa par jour et par travailleur du spectacle vivant. Ce sombre tableau est décrit dans la lettre ouverte adressée au chef de l'État par la Coalition des acteurs de la musique pour attirer l'attention de l'autorité sur leur supplice.

Daniel Gomes, Didier Awadi et compagnie estiment que le monde des arts amorce une lente agonie et qu'il faut vite trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Ngoné Ndour, elle, pense qu'il n'y a pas 36 issues pour retrouver leur dignité d'acteurs du spectacle. Selon l'administratrice de la maison de productions Prince Arts, il faut simplement rouvrir les salles de spectacle pour stopper l'hémorragie.

«Les mesures barrières peuvent bien être observées dans les salles de spectacle ou tout autre lieu qui reçoit les prestations des artistes et le public.

La situation est sacrément difficile pour les musiciens, les entreprises culturelles, les managers, les techniciens et tous ceux qui gravitent autour du secteur de la musique», défend Ngoné Ndour, dans une vidéo alerte d'une minute postée sur les réseaux et médias sociaux.

Selon la sœur de Youssou Ndour, certains musiciens commencent à brader leurs instruments avec des difficultés pour régler leur loyer ou la prise en charge de la famille.

Joint au téléphone, Zeynoul Sow répercute le même ton alarmiste. Tout en confirmant que des musiciens vendent bien leurs instruments et sont expulsés de chez eux, le président des Acteurs de l'industrie de la musique (Aim) dessine des pistes profitables.

«Le Gouverneur de Dakar a interdit l'exploitation de la musique dans les salles de spectacle durant trois mois encore.

C'est incompréhensible quand on voit que les restaurants fonctionnent. Aujourd'hui, rien n'empêche les établissements de grande capacité comme le Grand Théâtre, le Cices ou le Théâtre Daniel Sorano d'être exploités au tiers de leur espace. On pourra observer les mesures et régler ce problème de précarité», argue Zeynoul Sow.

Selon lui, arrêter les prestations est la mesure la plus simple, mais elle reste très lourde de malheureuses conséquences.

Il fait constater que les maigres honoraires des artistes ne leur permettaient déjà pas d'épargner, et il est donc catastrophique de devoir s'en sortir avec deux mois de travail et un dédommagement fort dérisoire après 7 mois d'inactivité.

Désastre social et pertes conséquentes

Pape Mamadou Fall, du duo Pape & Cheikh, s'inscrit dans le cas d'espèce. D'après lui, «les greniers sont épuisés». Une situation qu'il regrette d'autant plus avec toutes les charges sociales adossées à lui qui n'a pour seule activité professionnelle que la musique.

En ce moment, Pape n'a pour seule doléance qu'on lui rende sa dignité. «Nous sommes à bout de notre résignation. Pour notre cas, quinze personnes, musiciens comme intermittents, se retrouvent au chômage et sans revenus. Il est impératif qu'on rouvre les salles de spectacles.

J'habite à côté d'un «Garage Casamance» et je vois comment les gens sont entassés dans les bus pour devoir parcourir des centaines de kilomètres. Il n'y a pas de raison qu'on maintienne nos lieux de travail fermés.

À ce rythme, nous serons totalement ruinés et bonjour une regrettable catastrophe sociale», souligne Pape Mamadou Fall.

Ce dernier fait observer que son groupe joue dans des endroits sélects où il est facile de faire observer le protocole sanitaire, «et les autorités ne le savent que trop bien parce qu'elles assistent à ses prestations».

Dior Mbaye a atteint cette semaine les 10 millions de vues sur YouTube pour son clip «Maala fal». Une satisfaction symbolique et une éclaircie dans la grisaille où elle est plongée depuis un moment, avec les conséquences fâcheuses de la crise sanitaire.

«J'ai beaucoup investi sur le nouvel album. Mais je suis obligée de tout bloquer parce qu'il est impossible d'en faire une bonne promotion avec cette situation. Nous n'avons que les concerts, les diners de gala, les show-cases et autres manifestations pour rentabiliser notre art.

C'est pénible», geint la jeune chanteuse, qui marchait sur l'eau à l'avènement du coronavirus. Elle affirme que la situation est plus insoutenable avec les sollicitations sociales qui viennent tout le temps des proches, qui peuvent parfois se montrer très incompréhensibles.

«J'ai presque épuisé toutes mes économies. Là, je m'en remets à Dieu en attendant qu'Il nous apporte une solution. Nous n'avons ni mécènes ni «gueer» pour nous soutenir, nous ne croyons qu'aux revenus de nos créations et tous les champs sont fermés actuellement», regrette Dior Mbaye.

Alternatives

À défaut de se produire au Sénégal, certains artistes profitent des outils technologiques de l'ouverture des frontières aériennes pour aller monnayer ailleurs leur talent. Shula Ndiaye, avec son «Shula Acoustic Tour», devait entamer une tournée nationale et sous régionale.

Avec la situation sanitaire, elle s'est résolue à digitaliser l'évènement, perdant à parallèle une conséquente rentrée d'argent et des connexions internationales.

Carlou D, lui, a choisi «Les Étoiles» de Paris pour un show exclusif le 21 novembre prochain à l'occasion de l'anniversaire de ses 15 ans de carrière solo et de la présentation de son nouvel album.

Mais tous ne peuvent se payer ce luxe, et le chemin inverse également reste bouché. Gaston Madeira, producteur sénior de spectacles, déplore également la déplaisante morosité qui a gagné le monde culturel sénégalais. «Dans la nomenclature du monde du travail, deux industries sont en grande infortune. Le secteur touristique est en panne mais se débat encore.

Mais l'industrie culturelle aujourd'hui est morte. Aucun artiste musicien ne se produit depuis des mois. C'est une grande catastrophe», constate le membre du top management de Youssou Ndour.

Gaston Madeira organise également le Dakar Music Festival qui devait, cette année, être à sa quatrième édition.

Une édition qui devait sonner comme la consécration matérielle et symbolique ainsi que le retour sur investissement des nombreux partenaires. «Il a été annulé et on n'est même pas sûr que ça puisse se tenir en 2021.

Or, c'est un rendez-vous qui fait venir jusqu'à 400 personnes de l'extérieur pour un échange culturel de grande envergure. Nous avions déjà respecté certains engagements, puis payé des locaux et une partie de la logistique. Là, tout est perdu», signale Gaston Madeira.

Un gérant d'une grande discothèque sise aux Almadies dit également son spleen du moment. Sa boîte avait à l'affiche deux grands noms de la musique sénégalaise qui faisaient exploser leurs recettes hebdomadaires.

«Nous perdons plus des deux tiers de nos bénéfices. Nous nous rabattons sur la restauration et sommes même obligés de tordre certaines règles de la consommation pour sourire un peu», fait savoir le promoteur.