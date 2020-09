Madagascar: Commerce international - Un système équitable et transparent réclamé par le secteur privé

Le système commercial mondial est injuste pour les pays d'Afrique, selon les résultats de l'enquête menée par le magazine African Business.

L'OMC (Organisation Mondiale du Commerce), dans son état actuel, est inefficace, selon les 37% des PDG d'entreprises, interrogés dans le cadre d'une enquête commandée par le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé (PAFTRAC).

Evaluer le point de vue du secteur privé sur le commerce. Tel est l'objectif de l'enquête initié par PAFTRAC et réalisée par le magazine African Business, en partenariat avec Afreximbank. Les résultats de cette enquête ont mis en évidence le désir du secteur privé de réformes considérables pour doter le système mondial de règles commerciales plus justes et plus transparentes. « 200 PDG ont été interrogés sur des questions concernant l'OMC et le commerce en général. 37% d'entre eux estiment que l'OMC, dans son état actuel, est inefficace. 65% des PDG estiment que le système commercial mondial est injuste pour l'Afrique.

Plus de 50% des PDG jugent que le commerce mondial augmentera au cours des 12 prochains mois. Plus de 70% des PDG pensent que le commerce intra-africain augmentera au cours des 12 prochains mois », ont indiqué les initiateurs du projet, qui ont communiqué les résultats de l'enquête.

Imperfections. «En tant que banque panafricaine de financement du commerce, Afreximbank a été mandatée pour héberger le secrétariat du PAFTRAC. Toute réforme doit soutenir un secteur privé africain en plein essor et une Afrique de plus en plus intégrée. Nous avons vu, au cours du dernier quart de siècle, depuis la création de l'OMC, l'émergence d'un secteur privé africain robuste et dynamique et, plus récemment, des étapes importantes pour intégrer l'Afrique dans le cadre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf).

L'OMC et ses nouveaux dirigeants devront reconnaître l'impératif de l'intégration africaine et placer le développement au centre de tout programme commercial », a déclaré le professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank. Mercredi dernier, une présentation des résultats de l'enquête ainsi qu'un débat sur le sujet ont été programmés lors d'un webinaire.