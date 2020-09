Madagascar: Football / Match de préparation des Barea - Un très mauvais choix de Dupuis

Que s'est-il passé dans la tête de Nicolas Dupuis pour qu'il s'entête à choisir le FC Swift Hespérange comme sparring partner des Barea lors de la journée FIFA du 9 octobre prochain ?

Ce club luxembourgeois venait de monter en première division et que, de ce point de vue, on ne voit pas trop l'importance d'une confrontation entre un club et une équipe nationale. On devait trouver une équipe nationale pour espérer avoir une bonne préparation. Et c'est ce que la Fédération malgache de football (FMF) a fait en établissant un contact avec un agent des rencontres. Il est donc acquis que le Burkina Faso a accepté l'offre et que l'agent en question s'occupe de tout pour un match prévu se tenir au Portugal, plus précisément à Lisbonne. Là où on a du mal à saisir c'est de savoir que l'offre de l'agent contacté est nettement inférieure au coût du match si les Barea devaient aller au Luxembourg.

Déjà théoriquement moins intéressante que le choc avec les Burkinabe, cette rencontre avec le FC Swift s'annonce comme une perte de temps et d'argent. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, c'est le choix de Nicolas Dupuis. De quoi le technicien français avait-il peur ? On se demande d'ailleurs dans une telle situation si l'avis de Nicolas Dupuis compte plus que le choix de la fédération. Manifestement, il n'y a pas photo entre les Étalons Burkinabe et le FC Swift luxembourgeois alors qu'on prépare une double confrontation avec la Côte d'Ivoire. D'ailleurs on n'a jamais vu l'équipe de France disputer un match, fut-il amical, avec un club tout comme on n'a pas entendu Didier Deschamps interférer dans les affaires administratives de la FFF. C'est tout aussi simple que cela.