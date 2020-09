Ile Maurice: Petit-Verger - Un homme balance du cannabis dans l'enceinte de la prison

Il pensait avoir déjoué l'attention des gardiens de la prison de Petit Verger hier, dimanche 13 septembre. Cet habitant de Résidence Vallijee a été arrêté après avoir balancé un colis contenant environ huit grammes de cannabis dans l'enceinte de la prison.

Le suspect avait été repéré par une équipe qui gère les caméras CCTV. La brigade anti-drogue de la Metropolitain Division a été sollicitée sur les lieux et l'homme a été arrêté et conduit aux Casernes Centrales. Une charge provisoire de «possession of dangerous drugs for purpose of distribution with aggravating circumstances» a été retenue contre lui.