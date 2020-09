Cameroun: La liste de Antonio Conceiçao avec Nkoulou et sans Bassogog

Le sélectionneur national du Cameroun a dévoilé une liste de 32 joueurs dans laquelle on remarque le retour de l'ancien capitaine des lions indomptables et l'absence du meilleur joueur de la CAN Gabon 2017.

Du 05 Au 13 Octobre prochain, les lions indomptables du Cameroun seront en stage avec à la clé une rencontre amicale contre le Japon. Pour ce faire, le sélectionneur national Antonio Concecao a dévoilé une liste de 32 joueurs présélectionnés Pour ce stage via un live sur Facebook, mesures barrières obliges.

Si dans cette liste on retrouve une majorité d'habitués comme Choupo Motting, Michael Ngandeu et André Onana , on peut aussi remarquer certains qui voient leurs noms pour la première fois sur une liste en sélection à l'instar des jeunes Tabekou de Mouscron, Neyou de saint Etienne ou encore Jean Onana d'Antwerp.

On note aussi dans cette liste quelques retours comme ceux de Nicolas Nkoulou et de Clinton Njie.

Christian Bassogog , le sociétaire du Henan jienang est cependant le grand absent de cette liste du sélectionneur . Le meilleur joueur de la Can Gabon 2017 paie certainement son irrégularité et ces derniers déboires avec la presse sportive locale.

Les 32 de Conceiçao