Cameroun: Activités agro-pastorales - Le Nord a l'ère du digital

L'Agence nationale des technologies de l'Information et de la Communication a organisé une réflexion la semaine dernière à Garoua à l'intention des agriculteurs et des éleveurs.

L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication (ANTIC) connue jusque-là comme une structure chargée de la promotion des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de la gestion du cyberespace national, laboure de nouvelles terres. La semaine dernière, le bras armé du gouvernement dans la lutte contre la cybercriminalité, a rassemblé une centaine d'éleveurs, d'agriculteurs, d'agro-industries, de GIC, de coopératives pour présenter les avantages qu'offrent les TIC et la transformation digitale dans le secteur agro-pastoral.

C'est la salle de conférences de l'Agence de régulation des télécommunications de Garoua qui a abrité cette rencontre. L'objectif du forum avait pour ambition de regrouper autour d'une même table tous les acteurs de la chaîne agro-pastorale et les spécialistes du numérique. Les promoteurs des start-ups ont notamment proposé des solutions aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, pisciculteurs, chasseurs.... Des solutions pouvant les aider à améliorer leur cadre de travail, leur rendement et leur productivité.

Les consultants sélectionnés par l'ANTIC ont présenté des cas de figure « terre à terre » aux dirigeants des coopératives. La Confédération nationale des producteurs du coton et vivriers du Cameroun (CNPC-C), l'une des plus grandes structures d'encadrement des agriculteurs dans le Grand Nord, le Programme Acefa, la Sodécoton, entre autres, ont pris une part active à ce forum, aux côtés des partenaires techniques que sont le Minader, le Minepia, le Minpostel, l'Art. L'ANTIC est partie du constat que les régions septentrionales sont des régions à fortes potentialités d'activités agro-pastorales.

Ce potentiel est néanmoins obéré par des facteurs négatifs comme la non-maîtrise des techniques culturales, la dégradation et l'appauvrissement des sols, la désertification, les ravages du changement climatique, le non-suivi du calendrier vaccinal des animaux... Pour renverser cette tendance, l'ANTIC, par la voix de Justin Essiane Ella, conseiller technique, représentant du DG, propose l'usage adapté des TIC pour optimiser l'obtention, l'échange et le traitement des informations utiles pour le développement des pratiques agro-pastorales. Il a insisté sur la plus-value qu'apportent les TIC dans l'agriculture de deuxième génération lancée par le Président de la République au comice agro-pastoral d'Ebolowa. Les séminaristes ont par exemple appris que le téléphone portable, le Web 2.0, les radios communautaires et des applications spécifiques participent à la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche.