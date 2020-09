Afrique: Echanges commerciaux - Les cours mondiaux des matières premières en hausse au mois de juin 2020

Au mois de juin 2020, les cours mondiaux du pétrole brut (+37,1%), du sucre (+11,3%), du coton (+3,2%), du maïs (+2,8%) et du riz (+2,0%) ont simultanément augmenté en variation mensuelle. En revanche, il a été noté un repli de celui du blé (-4,8%), note l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Dans ses « repères statistiques » consacrés au mois de juin dernier, elle relève tout de même que comparés au mois correspondant de l'année 2019, les cours mondiaux du pétrole brut (-37,3%), du maïs (-24,7%), du coton (-12,7%), du sucre (-4,8%) et du blé (-4,1%) se sont repliés alors que celui du riz (+23,8%) s'est accru.

En détails, le baril de pétrole brut valait 40,3 dollars américains en juin dernier contre 29,4 dollars le mois précédent soit une hausse de 37,1% en variation mensuelle. En revanche, comparé à la même période de 2019 durant laquelle il était un coût de 64,3 dollars pour le baril du pétrole brut, l'agence faire ressortir une chute de 37,3%.

Pour le riz, la tonne coûtait 520,0 dollars américains à la période sous revue contre 510,0 dollars au mois de mai, ce qui représente une augmentation de 2,0% sur un intervalle de 30 jours. Par rapport au mois de juin 2019 (420,0 dollars la tonne), il est noté une progression de 23,8% sur le prix du riz.

Concernant le blé, l'Ansd note une de 4,8% en variation mensuelle sur le prix qui est passé de 466,1 US cents / bois de 60lb au mois de mai 2020 à 443,7 US cents / bois de 60lb le mois suivant. Si l'on compare ce prix à celui de la période correspondante de 2019 (462,7 US cents / bois de 60lb), la tendance baissière reste toujours notée avec -4,1%.

Dans la même lancée, la structure indique que le prix du maïs était de 327,6 US cents / boisseau au mois de juin 2020 contre 318,6 le mois précédent, traduisant une hausse de 2,8% en variation mensuelle. Elle fait savoir tout de même que par rapport au mois de juin 2019 avec 435,2 US cents / boisseau le prix du maïs connait une baisse de 24,7%.

Aussi, note-t-on dans « repères statistiques » de l'Ansd, le prix du sucre connait une hausse mensuelle de 11,3% en passant de 10,6 New York - cents/lb n°11 à 11,8 New York - cents/lb n°11. Ce dernier prix comparé à celui de la période correspondante de 2019 (12,4 New York - cents/lb n°11), fait ressortir une régression de 4,8/% du coût du sucre.

Enfin, l'agence souligne dans le même ordre d'idées qu'une hausse de 3,2% est sur le prix du coton qui est passé de 65,7 US cents/lb au mois de mai 2020 à 67,8 US cents/lb à juin 2020. Par rapport au même moment de 2019 où le coût du coton était de 77,7 US cents/lb, il est relevé une baisse de 12,7%.