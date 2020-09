Egypte: Nous cherchons à conforter la coopération avec les Etats du Mercosur dans les PME

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea a souligné l'importance du renforcement de la coopération entre l'Egypte et le Marché commun du Sud (Mercosur) dans le secteur des Petites et Moyennes entreprises.

Dans une allocution prononcée lundi en son nom par le président de bureau de représentation commerciale, Ahmed Meghawri, lors du colloque virtuel sur "les moyens de tirer profit de l'accord de libre échange entre l'Egypte et le Mercosur", Mme Gamea a affirmé que le ministère étudiait les moyens de tirer profit des expertises dont disposent les Etats membres du Mercosur, notamment en matière de développement du secteur des services dans le cadre de la réactivation de l'article 24 de l'accord de libre échange conclu avec le Mercosur.

Elle a expliqué que la stratégie du ministère reposait sur plusieurs axes dont le renforcement de la coopération commerciale et économique avec les Etats du monde et la signature des accords commerciaux et préférentiels pour ouvrir davantage de marchés devant les exportations égyptiennes.

Le ministère oeuvre actuellement à s'adresser avec les différents conseils d'exportation et les Associations d'affaires en Egypte en vue de les inciter à tirer profit de cette opportunité et d'éliminer tout obstacle entravant les efforts visant à accroître les exportations égyptiennes vers les marchés du Mercosur afin d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux bords, a dit Mme Gamea.