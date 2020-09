Cote d'Ivoire: Mobilisation de fonds - La CDC-CI et l'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens signent une convention

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et l'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens (AF2I) ont signé une convention, le 10 septembre 2020 , à Abidjan-Plateau.

Dans le cadre de ses missions de mobilisation des ressources financières au service de l'économie nationale, la CDC-CI prévoit lancer très prochainement un produit d'épargne destiné aux Ivoiriens de la Diaspora.

Ce produit d'épargne dénommé « CDC EPARGNE DIASPORA » combine plusieurs volets à savoir une épargne libre à disposition majorée de ses intérêts, un accès au financement de projet immobilier et une épargne retraite complémentaire en Côte d'Ivoire afin de faciliter le retour des ivoiriens de la diaspora en Côte d'Ivoire.

Aussi, cette convention, qui vient formaliser le partenariat entre la CDC-CI et l'AF2I, marque le début d'une relation de confiance entre les deux institutions dans le cadre de la mise à disposition de ce produit innovant aux ivoiriens de la diaspora.

Monsieur Lassina FOFANA, Directeur Général de la CDC-CI et Monsieur Abou BAMBA, Président de l'AF2I, se sont engagés à mutualiser leurs efforts pour une meilleure intégration de la CDC-CI auprès de la diaspora et une adhésion de la diaspora au produit « CDC EPARGNE DIASPORA ».

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI), créée par la loi n°2018-574 du 13 juin 2018, a pour principales missions d'assurer la conservation et la gestion sécurisée des fonds publics et privés et de contribuer au financement de l'économie à travers la mobilisation des ressources longues.

L'Association des Fonctionnaires Internationaux Ivoiriens (AF2I), enregistrée le 26 février 2015 sous le numéro N° 0343/PA auprès de la Préfecture d'Abidjan, est une organisation à but non lucratif ayant pour objectif de sauvegarder ou promouvoir le bien être des fonctionnaires internationaux de nationalité ivoirienne et ce, indépendamment de leurs convictions personnelles.