Congo-Brazzaville: Vie associative - Lisanga 242 œuvre pour améliorer la santé du couple mère-enfant

Le secrétaire général de l'association Lisanga 242, Ulrich Mickya, a confirmé, le 14 septembre à Brazzaville, le financement des travaux de réhabilitation du centre de santé intégré (CSI) Jane Vialle afin d'améliorer les conditions sanitaires du couple mère-enfant.

L'aide apportée à cette structure sanitaire contribuera à l'amélioration de la couverture des interventions à haut impact en faveur de la survie et le développement du nouveau-né, du jeune enfant ainsi que de la survie de la mère, dans les conditions de baisse des ressources et du sous financement du secteur de la santé.

L'acte posé par l'association Lisanga 242 fait suite à un récent appel lancé par la Fondation Harris Oyo, une structure porteuse de ce projet.

« Nos deux organisations sont de partenaires de longue date. De sacs de ciment, des boîtes de peinture et autres accessoires ainsi qu'une enveloppe financière dont le montant n'est pas révélé ont constitué, entre autres, du matériel apporté dans le cadre de cette aide. Nous avons organisé la collecte auprès de nos membres. Par des actions de formation de jeunes, de sensibilisation nous assistons nos partenaires », a indiqué Ulrich Mickya.

Cet appui va contribuer également à la gestion des connaissances pour aider les jeunes à se prendre en charge, à faire le plaidoyer ainsi qu'à mettre à l'échelle des programmes.

Le centre de santé Jane Vialle en collaboration avec l'association Lisanga 242 œuvre à Brazzaville pour la mise en œuvre des 4ème et 5ème objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dont l'un consiste à réduire la mortalité infantile et l'autre à améliorer la santé maternelle.

« Mieux prendre conscience de la nécessité de réduire encore la mortalité maternelle et celle de l'enfant est normale car la femme régénère la vie et, est le socle de l'éducation dans la société. En accompagnant les femmes et les enfants nous accompagnons la Fondation Harris Oyo et l'Etat », a ajouté le secrétaire général de l'association Lisanga 242.

Signalons que le centre de santé Jane Vialle est doté de plusieurs bâtiments vieux de plus de quatre décennies. Il est l'un des centres plus fréquenté par les femmes et les enfants.